El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo en sus redes sociales que aumentó los aranceles a Canadá a un 10% por su anuncio en el que se hizo uso de la voz de Ronald Reagan.

A través de su perfil de Truth Social, el presidente explicó que Canadá fue atrapado colocando un anuncio fraudulento con el discurso de Ronald Reagan sobre los aranceles a Canadá.

Según Donald Trump, fue la misma Fundación Reagan quien denunció la creación de una campaña publicitaria que tergiversaba el discurso de radio presidencial que había brindado Reagan.

¿Qué dice el comercial de Canadá que hizo uso de la voz de Ronald Reagan?

El anuncio de Canadá usando la voz de Ronald Reagan fue financiado por el gobierno de la provincia canadiense de Ontario, la cual ha sido afectada por los aranceles de Donald Trump.

En el video de un minuto de duración, se escucha a Ronald Reagan diciendo que los aranceles “perjudican a todos los estadounidenses”, además de que tienen consecuencias a largo plazo.

“A la larga, esas barreras comerciales (aranceles) dañan a los trabajadores americanos y a los consumidores” Voz de Ronald Reagan

El video usa banderas canadienses y estadounidenses, con extractos de un Discurso Radiofónico Presidencial a la Nación de 1987, transmitido por la radio nacional, en el que Ronald Reagan habló del comercio exterior.

“Los altos aranceles conducen inevitablemente a represalias por parte de países extranjeros y al desencadenamiento de feroces guerras comerciales [..] Los mercados se contraen y colapsan, negocios e industrias cierran y millones de personas pierden sus empleos”

Fundación Ronald Reagan podría tomar acciones contra Canadá por “fraude”

Ante la publicación del comercial, la Fundación e Instituto Presidencial Ronald Reagan está revisando sus opciones legales contra esta acción que calificaron de “fraude” por parte de Canadá.

Según señaló Donald Trump, este intento de fraude era la esperanza de Canadá para que la Corte Suprema de los Estados Unidos “viniera a su rescate” de los aranceles, que han utilizado durante años para dañar a los Estados Unidos.

Ahora Estados Unidos puede defenderse de los altos y autoritarios aranceles canadienses (¡y también los del resto del mundo!) Trump

Donald Trump dijo que, en respuesta a su grave tergiversación de los hechos y su acto hostil, aumentará el arancel a Canadá en un 10% por encima de lo que están pagando ahora.