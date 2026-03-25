La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) dio su respaldo a Juan Pablo Becerra-Acosta como director de la Gaceta UNAM pese al error de su portada del 23 de marzo.

Becerra-Acosta decidió renunciar ante una falta de ortografía que, reconoció, fue enteramente su error.

Sin embargo, Mauricio López, director General de Comunicación de la UNAM, “decidió que continúe en la dirección” de la gaceta.

Juan Pablo Becerra-Acosta continúa al frente de la Gaceta UNAM pese a error en portada

Juan Pablo Becerra-Acosta compartió que recibió el respaldo de la UNAM luego del error cometido en la publicación de la Gaceta UNAM del 23 de marzo, pues no se aceptó su renuncia.

El periodista y director de Gaceta UNAM cometió un error ortográfico en la portada de la publicación del 23 de marzo, por lo que decidió renunciar a su cargo.

Luego de una conversación del Director General de Comunicación Social, Mauricio López, “él decidió que continúe en la Dirección de Gaceta UNAM, lo cual aprecio y agradezco”.

Asimismo, señaló su compromiso para fortalecer “todos los procesos editoriales para mantener y mejorar la calidad de nuestro órgano informativo”.

Juan Pablo Becerra-Acosta (Juan Pablo Becerra-Acosta/ X)

El error en Gaceta UNAM que casi le cuesta el cargo a Juan Pablo Becerra-Acosta en la UNAM

La publicación de la Gaceta UNAM del pasado 23 de marzo salió con un error ortográfico en su portada que, según el mismo Juan Pablo Becerra-Acosta fue culpa suya.

El director de la Gaceta UNAM compartió que el error se dio desde su conversación con el equipo de diseño, pues les señaló que los versos de Jaime Sabines eran más “desolladores” que “desgarradores” y, al hacer el cambio, cometió el error.

“El error fue enteramente mío porque comenté en mi chat de “Portadas” con los diseñadores que eran versos “desolladores” más que “desgarradores” y, al cambiar el sumario y escribirlo todo en mayúsculas, cometí la imperdonable pifia” Juan Pablo Becerra-Acosta

Asimismo, señaló que el error en la portada es suyo, pues no revisó el sumario antes de la publicación, con lo que habría reconocido la falta de ortografía en la palabra ‘desollan’ y corregir a ‘desuellan’.