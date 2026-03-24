Juan Pablo Becerra-Acosta Molina, periodista destacado de prensa escrita, radio y televisión, era director de la Gaceta UNAM hasta el lunes 23 de marzo.

El nombre del periodista resaltó este mismo día debido a la polémica que protagonizó la portada de la Gaceta de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

¿Quién es Juan Pablo Becerra-Acosta Molina?

Juan Pablo Becerra-Acosta Molina es director de la Gaceta UNAM desde 2021, así como periodista con una trayectoria de más de cuarenta años.

En sus redes sociales, Juan Pablo Becerra-Acosta Molina se describe como un periodista de la generación 83 y columnista de diversos medios, que gusta de compartir su opinión en redes sociales.

¿Quién es Juan Pablo Becerra-Acosta Molina? Director de Gaceta UNAM (Juan Pablo Becerra-Acosta Molina vía X)

Asimismo, en sus diversas publicaciones se observa su afición por el fútbol y comparte diversas reseñas de libros, películas y fotografías de flores, más las portadas de la Gaceta UNAM.

Fue mediante redes sociales que Juan Pablo Becerra-Acosta Molina dio a conocer su renuncia debido a un error en la conjugación del verbo desollar en la última portada.

¿Qué edad tiene Juan Pablo Becerra-Acosta Molina?

Se desconocen diversos detalles de Juan Pablo Becerra-Acosta Molina, como su edad.

¿Quién es Juan Pablo Becerra-Acosta Molina? Director de Gaceta UNAM (Juan Pablo Becerra-Acosta Molina vía X)

¿Quién es la esposa de Juan Pablo Becerra-Acosta Molina?

Juan Pablo Becerra-Acosta Molina no menciona en sus redes sociales su estado civil, ni comparte imágenes de alguna pareja.

¿Juan Pablo Becerra-Acosta Molina tiene hijos?

No se tiene información sobre si Juan Pablo Becerra-Acosta tendría hijos, ya que no lo confirma en sus redes sociales.

Sin embargo, en sus imágenes compartió la muerte de su mamá, Miriam Molina, en 2025, mismo año en el que perdió también a su hermana.

¿Quién es Juan Pablo Becerra-Acosta Molina? Director de Gaceta UNAM (Juan Pablo Becerra-Acosta Molina vía X)

¿Qué estudió Juan Pablo Becerra-Acosta Molina?

Acorde con su perfil de LinkedIn, Juan Pablo Becerra-Acosta Molina fue aprendiz en el diario El País. No se tiene más información sobre su formación académica.

¿En qué ha trabajado Juan Pablo Becerra-Acosta Molina?

Juan Pablo Becerra-Acosta Molina tiene 43 años de trayectoria, tal como destaca su nombramiento como director de Gaceta UNAM en agosto 2021.

Entre los medios en los que Juan Pablo Becerra-Acosta Molina ha trabajado están:

El Universal, como columnista y reportero

Imagen Televisión, reportero colaborador con Ciro Gómez Leyva, hasta 2021

Subdirector editorial en Milenio, en donde también fungió como reportero y columnista desde el año 2000 al 2020

El Sol de México, como columnista y reportero de Asuntos Especiales

Por Esto, en donde fungió como jefe de Redacción, columnista y reportero de Asuntos Especiales

Revista Macrópolis, como director general desde 1991 a 1995

Unomásuno como reportero de Asuntos Especiales y corresponsal, de 1983 a 1989