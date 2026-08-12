Claudia Sheinbaum compartió su historia deportiva y reveló que actualmente practica Chi Kung, disciplina que adoptó por recomendación de Rommel Pacheco, director de la Conade.

“Me dijo [Rommel Pacheco] hay otro ejercicio que viene de China que se llama Chi Kung, que es un ejercicio para la salud. Entonces ahora estoy practicando este ejercicio que ayuda mucho a la mente”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México.

La presidenta explicó en la mañanera del 12 de agosto de 2026 que este ejercicio de origen chino fortalece cuerpo y mente, diferenciándolo del Tai Chi por su sencillez y repetición.

En ese sentido Claudia Sheinbaum recordó además su paso por el ballet, el remo y el atletismo en la UNAM, así como su hábito de correr antes de asumir la presidencia.

Chi Kung es el deporte que Claudia Sheinbaum practica gracias a Rommel Pacheco

La mandataria Claudia Sheinbaum compartió en la conferencia del pueblo de hoy 12 de agosto de 2026 con motivo del récord en los Juegos Centroamericanos, el deporte que practica actualmente.

Con una presidenta que ha incentivado el deporte en los jóvenes para alejarlos de la delincuencia, explicó que ella también se ejercita y que gracias a la recomendación de Rommel Pacheco, director de la Conade, ella sigue haciendo ejercicio.

Aunque Claudia Sheinbaum dijo que le externó a Rommel Pacheco que quería hacer Tai Chi, el director de la Conade le recomendó hacer Chi Kung, consejo que decidió seguir.

En pocas palabras Sheinbaum dijo que Chi Kung es un ejercicio que ayuda también a la mente y que proviene de China.

La presidenta de México incluso dijo que le mencionó a Rommel Pacheco sobre hacer la federación en México del Chi Kung.

Profundizando en el deporte que la presidenta compartió que practica, el Chi Kung son ejercicios simples y repetitivos que además promueven la energía vital.

Esto a diferencia del Tai Chi que sí es un arte marcial que lleva secuencias largas y movimientos más complejos, siempre con el objetivo de la defensa personal.

Por otra parte, Claudia Sheinbaum dijo que tomó la decisión de practicar el Chi Kung tras haber sido electa como presidenta de México, pues antes corría “y ahora es difícil” por su cargo.

La historia deportiva de Claudia Sheinbaum a lo largo de su vida

La presidenta Claudia Sheinbaum compartió que actualmente practica Chi Kung, aunque también decidió exponer que a lo largo de su vida ha realizado diferentes ejercicios.

En explicación de la mandataria además de la danza del ballet, también perteneció a equipos deportivos en la UNAM como el de remo y el de atletismo.

Asimismo, Sheinbaum compartió que antes de ser presidenta de México también corría.