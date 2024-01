Eduardo Verástegui estalló contra el Instituto Nacional Electoral (INE) durante una entrevista, en la cual dijo lo siguiente: “Ahora entiendo el dolor de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) cuando le robaron la Presidencia”.

Las declaraciones de Eduardo Verastegui se dieron durante una emisión del programa “Despierta América”, de Univisión, donde el aspirante independiente a la Presidencia de la República arremetió contra el órgano electoral.

Eduardo Verástegui explicó que el INE le impuso la medida de juntar un millón de firmas para lograr su registro. Sin embargo, durante el programa mostró algunos problemas en la app para la recolección de firmas ciudadanas.

Las firmas deberán ser recolectadas antes del 6 de enero para que Eduardo Verastegui aparezca en la boleta de las elecciones 2024 el próximo 2 de junio.

Eduardo Verástegui dijo comprender la postura de AMLO respecto al INE durante la entrevista en la que participó, en la cual mostró que la app del órgano electoral presenta algunas dificultades.

El aspirante independiente explicó que los problemas no se registran en celular con un sistema operativo Android, pero sí en el caso de los celulares de Apple, de acuerdo con lo que mostró.

Esto fue lo que declaró el actor:

“Vamos bien, pero lamentablemente la democracia de México está en manos de una app (Apoyo Ciudadano) que no sirve, no funciona. Tenemos las evidencias y estamos demandando al INE. La app es complicadísima, si no tienes teléfono (Android) y una credencial del INE vigente, no puedes firmar”

Eduardo Verástegui