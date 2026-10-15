Jorge Amílcar Olán Aparicio volvió a aparecer en Suiza luego de su polémico encuentro con un reportero y llamó la atención el reloj de lujo marca Rolex que llevaba en la muñeca.

De acuerdo con la información, se trata de un Rolex Cosmograph Daytona de oro blanco y carátula azul, cuyo precio de referencia en la tienda oficial de la marca alcanza los 64 mil 900 dólares.

Captan a Amílcar Olán en Suiza portando un lujoso Rolex de oro blanco

A través de redes sociales, se difundieron imágenes de Amílcar Olán en Suiza, específicamente, durante su visita a la The American School in Switzerland (TASIS), prestigiosa secundaria privada.

Amílcar Olán reaparece en Suiza usando un Rolex de lujo (@alfredolez)

Esta escuela tiene reconocimiento internacional y está ubicada en Montagnola, en la Colina de Oro. No se ha confirmado que el empresario haya dejado su residencia en Lugano para instalarse en esta nueva ciudad.

Amílcar Olán reapareció portando un lujoso Rolex de oro blanco, correspondiente a un modelo de la línea Daytona, fabricado en oro blanco de 18 quilates y equipado con una esfera azul.

En el sitio oficial de Rolex, el reloj aparece con un precio de 64 mil 900 dólares, que, aproximadamente, equivalen a 1.2 millones de pesos, dependiendo del tipo de cambio aplicado.

Amílcar Olán reaparece en Suiza usando un Rolex de lujo (Captura de pantalla)

La pieza forma parte de una colección de relojes de lujo que combina funciones de cronógrafo, que permiten medir intervalos de tiempo, con materiales preciosos y acabados de alta gama.

La reaparición ocurre después del encuentro que el empresario tabasqueño tuvo con un reportero mexicano, en medio de la atención mediática sobre su estancia en Europa y sus vínculos empresariales.