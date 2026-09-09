Marcelo Ebrard informó que ha concluido la conversación entre la presidenta Claudia Sheinbaum y Howard Lutnick, secretario de Comercio de Estados Unidos, programada para este miércoles 9 de septiembre.

A través de redes sociales, Marcelo Ebrard detalló que el encuentro virtual fue “cordial” y “útil para las negociaciones comerciales en curso con Estados Unidos” en medio de la búsqueda de acuerdos para el T-MEC.

Ebrard adelantó que mañana 10 de septiembre viajará a Washington para continuar con las negociaciones comerciales y lograr acuerdos con el gobierno de Estados Unidos.

Ebrard informa que concluyó la conversación entre Sheinbaum y Howard Lutnick (Captura de pantalla)

Concluye reunión virtual entre Claudia Sheinbaum y Howard Lutnick, informa Ebrard

Este miércoles 9 de septiembre estaba programada una reinión presencial entre Sheinbaum y Howard Lutnick, sin embargo, el secretario de Comercio no pudo viajar a México debido a condiciones meteorológicas, por lo que se realizó vía Zoom.

Marcelo Ebrard confirmó el término de la reunión entre la presidenta Sheinbaum y el funcionario de Estados Unidos y calificó la conversación como “cordial” y “últil” para las negociones con Washington.

De acuerdo con la publicación, Marcelo Ebrard “tuvo la fortuna” de estar presente en la conversación bilateral; sin embargo, no dio detalles sobre los temas o acuerdos alcanzados durante la reunión.

Con la conclusión de la conversación entre Sheinbaum y Lutnick, se espera que continúen las negociaciones y el intercambio entre las autoridades mexicanas y estadounidenses para avanzar en los asuntos comerciales pendientes.