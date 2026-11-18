La Ley de Bienestar Animal fue aprobada en la Cámara de Diputados con 470 votos a favor y dos abstenciones, por lo que pasará al Ejecutivo para su publicación.

Este miércoles 18 de noviembre en sesión ordinaria, la mayoría de los diputados aprobaron la Ley General en Materia de Bienestar Cuidado y Protección de los Animales, la cual reforma diversas disposiciones:

Ley Federal de Sanidad Animal

Ley General de Vida Silvestre

Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente

Ley General de Protección Civil

Ley Federal de Cine y el Audiovisual

Los partidos políticos en la Cámara de Diputados expresaron su apoyo al dictamen, ya que busca prevenir el maltrato animal y señalan, debería ser antesala para la protección en actividades económicas.

Ley de Bienestar Animal es aprobada en la Cámara de Diputados por unanimidad

Tras una hora de discusión, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó con unanimidad la Ley de Bienestar Animal, por lo que el dictamen será publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Durante el debate en la Cámara de Diputados, los legisladores resaltaron la Ley de Bienestar Animal; sin embargo, también instaron a hacer cambios y homologar las leyes con sanciones severas en los 32 estados.

Destacaron a su vez que México es el primer lugar de abandono de mascotas en América Latina, por lo que subrayaron la necesidad de fomentar la cultura de la educación y respeto a los animales.

Tal como expresó la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Ley de Bienestar Animal busca reconocer a los animales, tanto en libertad como en cautiverio como seres sintientes.

Ley de Bienestar Animal debería incluir actividades económicas señalan diputados

Movimiento Ciudadano y el PAN también señalaron que la Ley de Bienestar Animal también debería aplicarse a las actividades económicas o usos y costumbres.

Así como espectáculos y zoológicos, en donde se han visto muerte de los animales, señalando la del delfín Mocho.

Contrario al diputado Pedro Haces, quien instó a que la Ley de Bienestar Animal armonice con las actividades económicas como peleas de gallos.

Aclaró que la Ley de Bienestar Animal también debe reconocer la “diversidad cultural”, refiriéndoselo a las corridas de toros, que Pedro Haces definió como “parte de la identidad”.