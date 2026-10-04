Dunia Ludlow envió un mensaje anunciando que dejó la dirección de la Tienda SUPERISSSTE, perteneciente al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

A dos años de haber sido nombrada directora de las sucursales, la senadora agradeció a la presidenta Claudia Sheinbaum y al director del organismo, Martí Batres.

Dunia Ludlow deja la dirección de Tienda SUPERISSSTE: Su mensaje (Captura de pantalla)

Dunia Ludlow se despide de SUPERISSSTE y destaca logros en su administración

A través de redes sociales, Dunia Ludlow informó que el viernes 2 de octubre presentó su renuncia en la cadena de supermercados del gobierno, SUPERISSSTE.

“Lo hago profundamente agradecida con la presidenta Claudia Sheinbaum y con el director general del ISSSTE Martí Batres por la confianza que depositaron en mí”. Dunia Ludlow, exdirectora de SUPERISSSTE

Además, destacó que actualmente SUPERISSSTE cuenta con 48 sucursales y 2 supermóviles en México, incorporaron más de mil 500 productos de MiPyMes.

También acusó que durante las administraciones del neoliberalismo hubo abandono y cierres de tiendas pero que, gracias a la 4T, ahora las ventas aumentaron a 260 por ciento.

“Recibimos una red debilitada y sin crecimiento que parecía encaminada a desaparecer poco a poco, dejando de cumplir su misión de cumplir al pueblo”. Dunia Ludlow, exdirectora de SUPERISSSTE

SUPERISSSTE incrementó 260 por ciento sus ventas (cortesía )

¿Quién asumirá la dirección de SUPERISSSTE tras la salida de Dunia Ludlow?

Dania Ludlow fue nombrada directora de SUPERISSSTE el 7 de octubre de 2024; dos años después, presentó formalmente su renuncia, sin informar su nueva aspiración a futuro.

Hasta ahora, el ISSSTE no ha hecho público el nombre de la persona que la sustituirá. Tampoco existe un anuncio oficial sobre un encargado provisional o sobre el próximo titular de la cadena.

La designación será relevante debido al proceso de expansión, pues la cadena reportó un crecimiento de 260% en sus ventas durante el periodo de gestión de Ludlow.