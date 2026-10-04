Dunia Ludlow deja la dirección de Tienda SUPERISSSTE: Su mensaje

Dunia Ludlow envió un mensaje anunciando que dejó la dirección de la Tienda SUPERISSSTE, perteneciente al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).
A dos años de haber sido nombrada directora de las sucursales, la senadora agradeció a la presidenta Claudia Sheinbaum y al director del organismo, Martí Batres.
Dunia Ludlow se despide de SUPERISSSTE y destaca logros en su administración
A través de redes sociales, Dunia Ludlow informó que el viernes 2 de octubre presentó su renuncia en la cadena de supermercados del gobierno, SUPERISSSTE.
“Lo hago profundamente agradecida con la presidenta Claudia Sheinbaum y con el director general del ISSSTE Martí Batres por la confianza que depositaron en mí”.Dunia Ludlow, exdirectora de SUPERISSSTE
Además, destacó que actualmente SUPERISSSTE cuenta con 48 sucursales y 2 supermóviles en México, incorporaron más de mil 500 productos de MiPyMes.
También acusó que durante las administraciones del neoliberalismo hubo abandono y cierres de tiendas pero que, gracias a la 4T, ahora las ventas aumentaron a 260 por ciento.
“Recibimos una red debilitada y sin crecimiento que parecía encaminada a desaparecer poco a poco, dejando de cumplir su misión de cumplir al pueblo”.Dunia Ludlow, exdirectora de SUPERISSSTE
¿Quién asumirá la dirección de SUPERISSSTE tras la salida de Dunia Ludlow?
Dania Ludlow fue nombrada directora de SUPERISSSTE el 7 de octubre de 2024; dos años después, presentó formalmente su renuncia, sin informar su nueva aspiración a futuro.
Hasta ahora, el ISSSTE no ha hecho público el nombre de la persona que la sustituirá. Tampoco existe un anuncio oficial sobre un encargado provisional o sobre el próximo titular de la cadena.
La designación será relevante debido al proceso de expansión, pues la cadena reportó un crecimiento de 260% en sus ventas durante el periodo de gestión de Ludlow.