La comparecencia del Secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en la Cámara de Diputados se volvió un escenario de espectáculos gracias a un estandarte con la imagen de Claudia Sheinbaum.

El diputado José Antonio López Ruiz del Partido del Trabajo (PT) subió a tribuna con un estandarte como el que Miguel Hidalgo utilizó con la Virgen de Guadalupe para lo que terminó siendo la Independencia de México. Sin embargo, este tenía a la presidenta de México en el.

Diputado del PT coloca a Claudia Sheinbaum en un estandarte

La comparecencia de Édgar Amador, titular de la SHCP en la Cámara de Diputados, llevó a que simpatizantes aplaudieran el trabajo del secretario por el Paquete Económico 2027.

Sin embargo, la complicidad del diputado José Antonio López Ruiz del PT escaló de nivel cuando decidió subir a tribuna con benevolencia a Claudia Sheinbaum.

Esto debido a que su participación se volvió un show al subir con un estandarte con la imagen de Claudia Sheinbaum en el, similar al que Miguel Hidalgo usó con la Virgen de Guadalupe.

José Antonio López Ruiz coloca a Claudia Sheinbaum en un estandarte. (Tomada de video/@shcpmexico)

Los cinco minutos que tuvo el petista en la tribuna para dar su postura, se vio coreado con “es un honor estar con Claudia hoy”, así como simpatizantes que se colocaron detrás de él como muestra de afinidad a su idea.

A lo largo de la participación el diputado del PT le dejó claro al secretario “estamos orgullosos de su desempeño”, asegurando que su designación fue un gran acierto de Claudia Sheinbaum.

Asimimismo, externó que el motivo por el que colocó a Sheinbaum en un estandarte fue por su defensa a la soberanía nacional.