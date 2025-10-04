El diputado de Morena, Armando Corona, se retractó de su iniciativa con la que buscaba castigar las burlas con stickers, luego de la polémica y andanada de críticas en su contra.

A través de un video que difundió en sus redes sociales, el legislador federal dio a conocer que si bien no va a retirar su propuesta, sí la va a modificar para eliminar el punto polémico.

Lo anterior debido a que el diputado de Morena reconoció que su iniciativa que buscaba castigar burlas con stickers, sí implica un alto riesgo de coartar la libertad de expresión.

¿Cárcel por stickers? Diputad de Morena propuso polémica ley contra burlas a funcionarios (Eduardo Díaz/SDPnoticias)

Diputado de Morena se retracta de iniciativa para castigar burlas con stickers a funcionarios públicos; anuncia cambios

Debido a la polémica que se generó por su iniciativa con la que buscaba castigar las burlas a funcionarios públicos con memes o stickers, el diputado de Morena, Armando Corona, se retractó de su propuesta.

Fue ante las críticas por su iniciativa de ley que propone castigar con cárcel y multas a quienes hagan burla de funcionarios públicos con memes o stickers, que el legislador se echó para atrás.

Por medio de un video, el diputado de Morena informó que no va a retirar su iniciativa, pero sí le aplicará una modificación para retirar el punto relacionado con los funcionarios públicos.

Así lo indicó Armando Corona al aceptar que la propuesta de sancionar a quienes se burlen de los servidores públicos, implica un grave riesgo de coartar la libertad de expresión.

En ese sentido, expuso que el lunes 6 o el martes 7 de octubre, realizará el cambio en su iniciativa para que las sanciones solo se apliquen en casos de burla o acoso contra Mujeres, Niñas, Niños, Adolescentes y Adultos Mayores.

“He decidido que el tema de Servidores Públicos desaparezca, o sea que Servidores Públicos no entre dentro de la iniciativa, pero sí que entre Mujeres, Niñas, Niños, Adolescentes y también agregar Adultos Mayores" Armando Corona. Diputado de Morena

🤡El diputado de la iniciativa “antimemes” @ArmandoCoronaA dice que una “disculpa”, que su iniciativa va y que ya no aplicará para servidores públicos.



A veces creo que sólo hacen esto por llamar la atención pic.twitter.com/scv9YT6Wq2 — Laura Brugés (@LauraBruges) October 4, 2025

Diputado de Morena se disculpó por su iniciativa de castigar burlas a servidores públicos

Al informar sobre su decisión de modificar la iniciativa de castigar burlas con stickers a servidores públicos, el diputado de Morena, Armando Corona, extendió una disculpa por la polémica que se generó.

Lo anterior luego de que en su video, agradeció a quienes le comentaron que sancionar a quienes se burlen de los funcionarios públicos, se trataría de un acto de limitación al derecho de la libertad de expresión.

Tras admitir que dicho punto implicaba un alto riesgo de coartar la libertad a la libre expresión, el diputado de Morena resaltó que va a eliminar ese aspecto de su propuesta.

Incluso, al aceptar el error que estaba cometiendo con su iniciativa de ley, Armando Corona ofreció una disculpa a quienes hayan resultado ofendidos o se preocuparon y pidió que dejen de lado el temor, pues velará por el derecho a la libre expresión.