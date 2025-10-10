Las Comisiones de Justicia y de Hacienda y Crédito Público, de la Cámara de Diputados, advirtieron que la aprobación de Ley de Amparo podría “debilitar la justicia en México”.

Aunque la reunión planeaba juntar a 15 expertos en derecho, únicamente nueve constitucionalistas acudieron a las comisiones para expresar las posibles vulneraciones de la Ley de Amparo a la justicia en México, como:

Dificultad de los ciudadanos para tener acceso al amparo

Desprotección de los derechos humanos ante los actos de la autoridad

Así lo sostuvieron sus integrantes durante la primera audiencia pública para analizar la reforma a la Ley de Amparo en materia de improcedencia, discusión que se podría prolongar hasta el 13 de octubre de 2025.

Sesión ordinaria semipresencial de la Cámara de Diputados en la que se discute las diversas disposiciones de la Ley de Amparo (Mario Jasso)

Juan Pablo Gómez Fierro, magistrado en retiro, argumentó que la Ley de Amparo podría impedir que estos recursos sean “un instrumento de protección de Derechos Humanos“.

“Esto no es un privilegio de los tribunales, no es un poder de los jueces, es un derecho de los ciudadanos. El amparo no pertenece al poder judicial, el amparo es de la gente” Juan Pablo Gómez Fierro, magistrado en retiro

De igual forma, explicó que el artículo 128 de la reforma plantea introducir el concepto de interés público, que dificultaría a la ciudadanía acceder al amparo para protegerse de actos arbitrarios.

Por su parte, Magdaleno Villanueva, especialista en derecho laboral, dijo que el artículo 107 de la Ley de Amparo complica y vuelve más técnica la improcedencia, vulnerando la defensa de los derechos humanos.

A favor de la Ley de Amparo, el presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, Carol Antonio Altamirano, de Morena, detalló que el objetivo de la reforma es que el amparo no sea usado como un procedimiento infinito para evitar la justicia.