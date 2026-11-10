La diputada federal del Partido del Trabajo (PT), Martha Aracely Cruz Jiménez, denunció amenazas de muerte en su contra por parte de la Subsecretaria de Gobierno de Oaxaca, Lucía Jazmín Torres Castillo.

“Yo no quiero ser un número más, y no quiero que me maten. Por eso vengo a denunciar” Aracely Cruz, diputada federal por Oaxaca

La señalada es actualmente encargada de despacho de la Subsecretaría de Fortalecimiento Municipal de Gobierno de Oaxaca, con apenas 23 años de edad y recientemente titulada de la Licenciatura en Derecho.

La diputada federal por el estado de Oaxaca dijo que de fondo está defender los derechos de las comunidades indígenas y las causas sociales.

Aracely Cruz recibe comentarios intimidatorios

Aracely Cruz dijo que las amenazas en su contra iniciaron después de que acompañó a autoridades electas se San Juan Mazatlán, quienes no han sido acreditadas por las autoridades estatales a pesar de tener una resolución favorable de la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral estatal.

Lucia Jazmín Torres Castillo, subsecretaria de Gobierno de Oaxaca, habría hecho comentarios intimidatorios contra la familia de la diputada y de relación con grupos del crimen organizado.

La joven funcionaría habría emitido los comentarios durante reuniones sostenidas entre ambas y con presencia del secretario de Gobierno de Oaxaca, Jesús Romero López.

Aracely Cruz pide protección de autoridades federales

Aracely Cruz dijo que hará llegar su denuncia, así como audios y otras pruebas, al titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch.

Actualmente la diputada no cuenta con garantías de protección, pese a haber solicitado protección de la Guardia Nacional y otras autoridades federales.