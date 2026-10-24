El viernes 23 de octubre de 2026, el juez federal de Lomas de Zamora, Argentina, Tomás Rodríguez Ponte, ordenó la detención del empresario Ariel Vallejo, quien es cercano al Chiqui Tapia.

La medida judicial se fundamentó en graves incumplimientos procesales, pues Ariel Vallejo no se presentó ante la Policía Federal ni notificó sobre su nuevo domicilio como se le ordenó.

Cabe destacar que el empresario que es cercano a Claudio “Chiqui” Tapia, el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), cuenta con acusaciones por presunto lavado de dinero en su contra.

Ariel Vallejo y el Chiqui Tapia (Especial)

Detienen de nueva cuenta a Ariel Vallejo

En seguimiento al caso por presunto lavado de dinero que pesa en su contra, el empresario argentino Ariel Vallejo fue puesto bajo arresto tras revocarse el régimen de libertad que obtuvo meses atrás.

En su orden, el juez encargado del caso ordenó su captura porque el financista desatendió de manera reiterada las normativas fijadas desde el inicio de la causa penal.

Entre las omisiones en las que incurrió el dueño de la empresa Sur Finanzas, destaca que no se presentó de forma mensual ante la Policía Federal ni notificó un cambio formal de domicilio.

Aunado a ello, Ariel Vallejo tampoco entregó la totalidad de los vehículos particulares sobre los cuales pesaba una orden vigente de secuestro que fue emitida por las autoridades judiciales competentes.

Por eso, a la investigación se sumaron los elementos probatorios que fueron enviados por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero y el Banco Central de la República Argentina.

Ariel Vallejo, cercano al Chiqui Tapia, es acusado de presunto lavado de dinero

Ariel Vallejo, cercano al Chiqui Tapia, es acusado de presunto lavado de dinero, pues las autoridades detectaron operaciones financieras irregulares y desvío de fondos en sus empresas.

Reportes de la propia justicia federal indican que el empresario operaba mediante una compleja red de sociedades sin actividad comercial real para canalizar capitales de origen dudoso.

Las maniobras en cuestión incluían la compra de inmuebles y vehículos de alta gama pagados al contado, vinculando además sus negocios comerciales con la AFA.

En tanto, las autoridades competentes continúan analizando la documentación recabada para esclarecer el alcance total de estas operaciones ilícitas y definir las sanciones penales correspondientes.