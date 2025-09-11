Óscar Antonio Álvarez, el principal operador financiero del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue detenido este 11 de septiembre de 2025 en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

El Gabinete de Seguridad informó que la captura de Óscar Antonio Álvarez González ocurrió cuando regresaba de un viaje en Barcelona, España, por parte de elementos de CNI, GN, Marina, Ejército y la SSPC.

Óscar Antonio Álvarez González contaba con una orden de aprehensión por delincuencia organizada y se le considera como uno de los principales lavadores de dinero al servicio de “El Mencho”, líder del CJNG.

Nemesio Oseguera, 'El Mencho', líder del CJNG (@GrungeX8006)

¿De qué se le acusa a Óscar Antonio Álvarez González, supuesto operador financiero del CJNG?

Las autoridades han señalado a Oscar Antonio Álvarez González como un supuesto operador financiero del CJNG, a través de la compra de propiedades y empresas del ámbito tequilero y ganadero.

Además de operador financiero del CJNG, se le acusa de gestionar el cambio de nombre de propiedades en diversos municipios de Jalisco, con apoyo de notarios públicos.

Trascendió que antes de su detención en el AICM, Oscar Antonio Álvarez González ya contaba con una orden de aprehensión por su probable responsabilidad en los delitos de:

Delincuencia organizada

Operaciones con recursos de procedencia ilícita

Actualmente, al CJNG se le considera como un cártel mexicano del narcotráfico con presencia nacional e internacional, considerado uno de los más poderosos y violentos del país.

Oscar Antonio Álvarez González fue puesto a disposición del Ministerio Público

En respuesta a los delitos que se le adjudican, las autoridades mexicanas informaron que Oscar Antonio Álvarez González fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica.

Por su parte, el Gabinete de Seguridad resaltó que su detención en el AICM de la Ciudad de México se realizó en apego al estado de derecho y con respeto a los derechos humanos.

La detención corrió a cargo de elementos del Ejército mexicano, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Marina, y Fiscalía General de la República (FGR).