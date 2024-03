El próximo 23 de marzo se cumplen 30 años del asesinato del candidato presidencial del PRI en 1994, Luis Donaldo Colosio, asesinado de dos disparos tras un mitin en Lomas Taurinas, en Tijuana.

A 3 décadas de lo ocurrido, el caso de Luis Donaldo Colosio fue reabierto y ahora se investiga, nuevamente, la teoría de un segundo tirador y asesinó del candidato presidencial priista.

Asimismo, se señala la posible liberación de Mario Aburto, señalado como el asesino confeso de Luis Donaldo Colosio; no obstante, la Fiscalía General de la República (FGR) y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) hicieron que su salida de prisión se prolongue.

Por ello, debido a la reapertura legal del hecho y los 30 años que se cumplen de su magnicidio, a continuación te traemos una cronología del caso Luis Donaldo Colosio, asesinado a los 44 años de edad.

El día en que Luis Donaldo Colosio fue asesinado

En medio de su campaña presidencial, el 23 de marzo de 1994, Luis Donaldo Colosio fue asesinado tras un mitin en la colonia Lomas Taurinas, en la ciudad de Tijuana, Baja California.

Luego de un evento que ocurrió con “normalidad”, el candidato presidencial priista caminó entre la multitud para retirarse del lugar y saludar a quienes se le acercaron y lograron evadir la cerca de seguridad.

Con un fondo musical a todo volumne, Luis Donaldo Colosio saludaba a la multitud y caminaba entre sus elementos de seguridad abriéndole camino, cuando se escucharon las detonaciones de arma de fuego.

Fue ahí que dispararon a Colosio en la cabeza y en el estómago, generando gritos y confusión entre los simpatizantes que se encontraban en la zona; posteriormente, el candidato fue trasladado a un hospital.

Horas después se informó la muerte de Luis Donaldo Colosio, misma que le fue avisada a su esposa Diana Laura Riojas, quien se trasladó inmediatamente al hospital, tras conocer el ataque a su esposo.

¿Mario Aburto mató a Luis Donaldo Colosio? (Especial)

Detienen a más de 3 personas por muerte de Luis Donaldo Colosio

Durante el mitin, personal de seguridad en Lomas Taurinas detuvo en el acto a un hombre, identificado como Mario Aburto, fue detenido y señalado por portación de arma de fuego y el homicidio de Luis Donaldo Colosio.

De acuerdo con lo expuesto, un grupo de personas que se encontraban en el lugar jaloneban al hombre, quien fue señalado por ellos como la persona que disparó en contra del candidato presidencial.

Ese mismo 23 de marzo, Mario Abuerto fue detenido por las autoridades mexicanas, y posteriormente confesó el homicidio de Luis Donaldo Colosio, debido que, supuestos escritos del inculpado, quería terminar con el mandato del PRI en el país.

Asimismo, se detuvo al chofer y jefe de seguridad del candidato presidencial, Othon Cortés Vázquez, quien fue señalado por ser el “cómplice” de Mario Aburto en el homicidio contra Luis Donaldo Colosio, y encarcelado en 1995, un años después.

Cortés Vázquez fue señalado por un testigo por haberlo visto con un arma apuntando a Colosio, motivo por el que fue detenido por las autoridades mexicanas, quienes también lo torturaron para obtener una confesión del crimen.

No obstante, Othon Cortés Vázquez fue liberado en 1996, luego de que no se encontró evidencia de que haya participado en el asesinato, el hombre fue encarcelado en el penal de Almoloya de Juárez por dos años.

Este último hombre murió en 2020 debido a un coma diabético, tras esperar por más de 20 años una disculpa por parte de las autoridades y una indemnización por lo que vivió por parte de la Procuraduría General de la República (FGR).

Es importante señalar que también se investigó a un tercero, señalado como agente del CISEN, Jorge Antonio Sánchez Ortega, quien fue señalado por tener sangre de Colosio en su chamarra y liberado tras asegurar que el día de los hechos no portaba arma.

Además de estos tres señalados, hubo otras dos personas acusadas por, presuntamente, ayudar a Mario Aburto a cometer el homicidio contra Luis Donaldo Colosio, mismas que después fueron liberadas por falta de pruebas.

Othón Corte. (Foro TV.)

Caso de Luis Donaldo Colosio tuvo 3 procuradores previo a su reapertura en 2022

Durante la investigación del asesinato de Luis Donaldo Colosio fueron al menos 3 los procuradores encargados del caso, siendo:

Miguel Montes García

Pablo Chapa Bezanilla

Luis Raúl González Pérez

El primero de ellos, Miguel Montes García, aseguró que el autor material e intelectual del homicidio fue Mario Aburto, y descartó la hipótesis de que varias personas actuaron en el magnicidio.

El primer subprocurador especial para la investigación del asesinato de Luis Donaldo Colosio renunció a su cargo luego de emitir dicha resolución en un comunicado , misma que se basó en una especie de diario del condenado.

Aparentemente, Miguel Montes García encontró el Libro de Actas de Mario Aburto, quien preparaba el asesinato ocho años previos al 1994, “para terminar con el imperio del partido político en el poder”.

Presuntamente, fue en de julio de 1994 que Miguel Montes García presentó su renuncia, luego de que el presidente, Carlos Salinas de Gortari, consideró que, contrario a lo dicho por el subprocurador, el caso no estaba resuelto.

Posterior a ello, la doctora Olga Islas Magallanes continuó con las investigaciones sobre el caso, mismo que después (ese mismo año) fue turnado al subprocurador Pablo Chapa Benzanilla.

Pablo Chapa Benzanilla fue el autor de la teoría en donde se involucró a un segundo tirador en el asesinato a Luis Donaldo Colosio , el responsable de la detención de Othon Cortés Vázquez, quien fue liberado en 1996.

El subprocurador aseguró que contaba con testigos, videos y casi 200 fotografías que demostraban que el hombre había disparado contra el candidato presidencial, no obstante, no se pudo comprobar su participación.

Pablo Chapa Benzanilla fue señalado por guiarse por pistas falsas y tras la liberación de Othon Cortés Vázquez fue removido del caso Luis Donaldo Colosio, dejándolo a el fiscal especial, Luis Raúl González Pérez.

El fiscal afirmó, apoyado en medio centenar de todo tipo de pruebas y cálculos físico matemáticos, que Mario Aburto fue el único autor material del asesinato de Luis Donaldo Colosio, y puso fin a la tesis de Pablo Chapa Bezanilla de los dos tiradores.

El fiscal afirmó que Chapa Bezanilla perdió 20 meses persiguiendo pistas equivocadas, y que tampoco existieron pruebas sembradas en el caso del candidato, y señaló a Aburto como quien realizó ambos disparos.

“Mario Aburto Martínez fue el autor de los dos disparos que recibió Luis Donaldo Colosio Murrieta, el homicidio se perpetró con una sola arma de fuego y la bala encontrada en el lugar de los hechos fue disparada por esa arma” Luis Raúl González Pérez

Mario Aburto podría salir de la cárcel tras 30 años en prisión

Tras el asesinato y la investigación del caso Luis Donaldo Colosio, Mario Aburto fue condenado a 45 años de prisión por las autoridades mexicanas, mismos que ha cumplido desde el 23 de marzo de 1994.

El autor material del homicidio calificado contra el candidato presidencial fue recluido en el Cefereso 1 “Altiplano” en Almoloya de Juárez, Estado de México, en 1994, y posteriormente trasladado a diferentes Centros Federales de Readaptación Social.

Desde el 21 de octubre de 2020 se encuentra en el Cefereso 12 “CPS-Guanajuato”, ubicado en el municipio de Ocampo, desde donde espera a una posible liberación anticipada.

Y es que, la defensa de Mario Aburto señaló que el hombre fue sentenciado según la legislación federal y no con base en el Código Penal de Baja California, que en aquel entonces otorgaba 30 años como sentencia máxima por homicidio calificado.

Por ello, un Tribunal Colegiado concedió a Aburto Martínez la protección de la justicia federal, en sentido de que cuando los jueces federales juzgan delitos del orden común por su relación con delitos federales, las normas penales a aplicarse son las de la entidad en donde ocurrió el hecho.

No obstante, la Fiscalía General de la República (FGR) interpuso un recurso de revisión contra el amparo del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, quien ordenó la liberación de Aburto al cumplir los 30 años de su condena .

Tras ello, Mario Aburto interpuso un recurso de reclamación ante la SCJN contra el impuesto por la FGR, mismo que habría sido programado para su revisión el 13 de marzo de este 2024 y que fue pospuesto por la máxima autoridad mexicana.

En ese sentido, Mario Aburto esta en espera de que la SCJN resuelva el recurso y se señale si debe o no cumplir los 45 años de condena impuestos por el asesinato de Luis Donaldo Colosio.

Mario Aburto Martínez. Aclaraciones. (Cuartoscuro (Archivo))

Reapertura del caso Luis Donaldo Colosio por segundo tirador

Cabe destacar que, a 30 años del asesinato de Luis Donaldo Colosio, también se señala la posibilidad de un segundo tirador implicado en el asesinato, se trata de Jorge Antonio Sánchez Ortega.

El hombre es señalado por las actuales autoridades mexicanas de ser el posible segundo implicado en el homicidio del candidato presidencial, mismo que fue detenido a 15 metros del lugar donde cayó herido Luis Donaldo Colosio el 23 de marzo.

El hombre, quien era agente del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), habría presentado sangre de Luis Donaldo Colosio en su chamarra, por lo que fue detenido y llevado a declarar ante las autoridades.

No obstante, Sánchez Ortega quedó libre tras testificar que no iba a armado en día del homicidio del candidato presidencial, por lo que no pudo disparar en su contra.

A 30 años del asesinato, las autoridades mexicanas aseguran que el señalado dio positivo a la prueba que comprueba o niega la presencia de plomo y bario, es decir, que el agente del CISEN sí habría disparado un arma.

Hasta ahora se desconoce la localización del agente del CISEN y no se han dado mayores informes de la investigación que cuenta con 99 entrevistas a testigos en los últimos 2 años, tras reabrir el caso en 2022, basándose en la hipótesis del ex subprocurador Pablo Chapa Benzanilla.