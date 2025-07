La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, presentó el detector de mentiras de hoy miércoles 2 de julio de 2025 a cargo de Infodemia; esto durante su conferencia mañanera en Palacio Nacional.

Miguel Elorza Vásquez es titular de la sección Detector de Mentiras, ejercicio en el que se busca desmentir y exhibir información falsa publicada en medios de comunicación y en redes sociales por opositores a la denominada Cuarta Transformación.

La edición de hoy señaló abundante información falsa difundida en medios sobre la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Ley Nacional de Investigación e Inteligencia, la Ley de la Guardia Nacional y la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, entre otras falsedades.

Los puntos que se abordaron hoy 2 de julio son:

El primer punto del Detector de mentiras señaló como falso que la reforma a Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y la Ley Nacional de Investigación e Inteligencia, permitan “la intervención indiscriminada de conversaciones telefónicas”.

Infodemia expuso en su video semanal que, entre el 23 y el 30 de junio, noticieros de radio y televisión, así como 15 columnas de opinión de medios como Eficiencia Informativa, El Imparcial, Milenio, El Heraldo de México, El Financiero, Fuerza Informativa Azteca y Reforma, tergiversaron el contenido de dicha ley bajo 4 líneas de desinformación:

“Ahora, sin que un juez diga específicamente para ti, pueden intervenir tus llamadas. Ya no solo vana. poder intervenir tus llamadas, van a saber dónde estás, van a poder tener disposición a tus correos, a tus contactos”.

Miguel Elorza Vásquez aclaró que lo dicho por el presidente del PAN es mentira, ya que las reformas no autorizan intervenciones ni escuchas telefónicas, pues cualquier intervención telefónica solo puede hacerse con autorización judicial, según la propia Constitución Política.

El artículo 16 establece que las comunicaciones privadas son inviolables, y exclusivamente, la autoridad judicial federal, a petición de la autoridad federal, que faculta la ley o del titular del ministerio público de la entidad federativa correspondiente, podrá autorizar la intervención de cualquier comunicación privada.

Infodemia explicó que lo dicho por Ricardo Anaya también es mentira, ya que la Ley de la Guardia Nacional solo permite la geolocalización de dispositivos móviles mediante una orden judicial.

En su artículo 9, fracción XXVI, se establece que la Guardia Nacional podrá solicitar por escrito, y bajo el mando y conducción del Ministerio Público, a los concesionarios, permisionarios y operadores telefónicos, la información con que cuenten.

Asimismo, se podrá solicitar la georeferenciación de los equipos de comunicación móvil en tiempo real para el cumplimiento de sus fines de prevención de los delitos; esto con previa autorización fundada y motivada de la autoridad judicial.

Además, la redacción de este artículo no cambió respecto al vigente escrito por el PAN y PRI en 2014.

“Y en la Cámara de Diputados hoy se discute la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia, la llamada Ley Espía, que no es otra cosa que legalizar el espionaje porque todas las instituciones pueden obtener y aportar información de los ciudadanos, incluso en tiempo real”.

Infodemia enfatizó que lo dicho por Carlos Loret de Mola, una vez más, es mentira, ya que el artículo 12 de la Ley Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública. permite solicitar a las instituciones de seguridad pública y entes públicos y privados, información de sus bases de datos.

Sin embargo, esto solo será en el caso de la investigación de un delito de alto impacto, mediante una orden judicial bajo la conducción del Ministerio Público y en apego a lo dispuesto en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.

“Y es que uno de los misiles autoritarios de Morena es justo lo que le comento, la Ley Censura, es un peligro absoluto, no solo para los medios de comunicación. Es un peligro para todos los mexicanos”.

Infodemia señaló que lo dicho por Javier Alatorre y Alejandro Moreno Cárdenas también es mentira, ya que la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión rescata los derechos de las audiencias, eliminados en 2017, y previstos en el artículo 7 de la Constitución.

La nueva Ley de Telecomunicaciones contempla en su artículo 8, fracción LXII, la posibilidad de ordenar la suspensión inmediata de las transmisiones que violen las normas previstas en esta ley, únicamente cuando se incumplan los lineamientos en materia de defensa de audiencias o que no respete los valores y principios a que se refiere el artículo 3 de la Constitución.

Lo anterior, con previo apercibimiento a los medios para que apeguen a todos los derechos de las audiencias.

En otras mentiras, Miguel Elorza Vásquez señaló como falsa la noticia de que la reforma para desaparecer al Coneval se realizó “para que no se conozca nunca el nivel de pobreza en México”.

El video del Detector de mentiras expuso que esta información se difundió en las redes sociales de la diputada del PAN, Noemi Luna, el periodista Luis Cárdenas y la escritora Elena Chávez.

Infodemia recordó que en la conferencia mañanera del 24 de junio, la presidenta Claudia Sheinbaum negó que su administración pretenda desaparecer la medición de la pobreza, y explicó que esas funciones serán transferidas al INEGI, instituto que ya realiza la encuesta nacional de Ingreso-Gasto.

El Detector de mentiras de hoy 2 de julio también señaló como falso que la reforma Electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum eliminará al INE.

Inofdemia expuso que esta información se difundió en medios de comunicación como Reforma, El Financiero, El Universal y en la columna del periodista Amador Narcia, en el sitio de Joaquín López-Dóriga.

Miguel Elorza Vásquez aclaró que esto es mentira, ya que la presidenta Claudia Sheinbaum no ha presentado una reforma electoral.

Sin embargo, en la conferencia mañanera del 25 de junio, adelantó que esta reforma mantendría el carácter autónomo del INE, buscaría reducir el gasto destinado para procesos electoral y mejorar el proceso de integración de listas de legisladores plurinominales.

En otros temas, el Detector de mentiras señaló como falso que México ya no podrá votar en la ONU porque tiene una deuda millonaria, lo cual fue dicho por Alejandro Moreno Cárdenas, presidente nacional del PRI, en entrevista para Atypical TeVe.

“México ya no puede votar en la Asamblea General de la ONU. ¿Y saben por qué es la razón? Y se lo pongo a familia Atypical porque luego no lo ven... Porque no ha pagado sus cuotas...“.

Alejandro Moreno