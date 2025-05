La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, presentó el detector de mentiras de hoy miércoles 7 de mayo de 2025 a cargo de Infodemia; esto durante su conferencia mañanera en Palacio Nacional.

Miguel Elorza Vásquez es titular de la sección Detector de Mentiras, ejercicio en el que se busca desmentir y exhibir información falsa publicada en medios de comunicación y en redes sociales por opositores a la denominada Cuarta Transformación.

La edición de hoy destacó una mentira difundida en redes sociales con la que se aseguró que el Gobierno de México redujo el gasto de los programas sociales. Además, se recordó la difusión de un video sobre un supuesto enfrentamiento en Elota, Sinaloa, el cual corresponde a un caso de Yemen.

Los 6 puntos que se abordaron hoy son:

Hoy 7 de mayo, en el primer punto del Detector de mentiras, Miguel Elorza Vásquez señaló como falsa cierta información difundida por el columnista de Latinus, Lorenzo Córdova, quien también es ex presidente del Instituto Nacional Electoral (INE).

El columnista aseguró que, en el marco de las elecciones Poder Judicial 2025, en caso de haber irregularidades en el proceso, estas no se podrán impugnar ante el INE:

“Para empezar, los partidos no tienen representación en ningún órgano del INE. Tampoco los candidatos a jueces tienen derecho a contar con representantes, y por lo tanto, de hecho, están imposibilitados para impugnar las irregularidades que ocurran en las casillas”.

Infodemia enfatizó que esta afirmación es mentira ya que, el artículo 99 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que al Tribunal Electoral le corresponde resolver en forma definitiva e inacatable, en los términos de esta Constitución y según lo disponga la ley, las impugnaciones de las elecciones Poder Judicial 2025.

En ese sentido, la ley toma en cuenta las elecciones de ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SJCN), magistradas y magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, magistradas y magistrados de Distrito y jueces y juezas de Distrito.

En un segundo punto, hoy 7 de mayo, el Detector de mentiras señaló información falsa difundida en redes sociales por los periodistas Salvador García Soto y Agustín Gutiérrez Canet; ambos comunicadores aseguraron que el Gobierno de México contempla el cierre de 13 consulados en Estados Unidos.

Infodemia reafirmó que esto es falso ya que, la Secretaría de Relaciones Exteriores desmintió que el Gobierno de México tenga contemplado el cierre de al rededor de 13 Consulados en Estados Unidos; la Cancillería agregó que se trabaja para fortalecer la red consular en aquel país.

En otros temas, el Detector de mentiras desmintió infografías en las que se aseguró que la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) cerró oficinas en México.

Esta es la información falsa que señaló Miguel Elorza Vásquez, la cual fue difundida en grupos de WhatsApp, Facebook y Telegram:

“Por presiones del Gobierno de Estados Unidos, el Gobierno de México cerró la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar). México ya no dará ayuda a los extranjeros".

Sin embargo, la Comar no cerró ninguna de sus oficinas. Actualmente, la Comisión cuenta con 9 oficinas de representación y 4 oficinas de enlace en todo México.

En ese sentido, se explicó que fue la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) la que, en mayo de 2025, informó sobre el cierre de 4 de sus oficinas en México.

En un cuarto tema, el Detector de mentiras de esta semana recordó un video difundido por el periodista Carlos Loret de Mola en su espacio de Latinus, registro con el que señaló un supuesto enfrentamiento en el municipio de Elota, en Sinaloa.

“Las imágenes que usted verá a continuación en su pantalla no son de una película; son de Sinaloa. Es un enfrentamiento entre la Chapiza y la Mayiza. Vean nada más. El video hoy se hizo viral en redes sociales...”

Infodemia enfatizó que esta información es falsa ya que, el video en cuestión corresponde a un combate en la ciudad de Jarid, en Yemen, entre las brigadas de Gigantes del Sur y milicias hutíes, el cual fue publicado el 7 de marzo de 20025 por la cuenta de X @nehmedia.

Además, el 1 de mayo de 2025, el propio Carlos Loret de Mola se disculpó en su cuenta de X por haber utilizado en su noticiario de Latinus el video falso:

Sin embargo, Infodemia recordó que esta no es la primera vez en la que el periodista se disculpa por publicar noticias falsas o montajes en televisión abierta.

En 2013 y 2020, Loret de Mola pidió disculpas por no darse cuenta del desarrollo del montaje del caso Florence Cassez:

“Y reiteré lo que he venido diciendo desde hace 15 años: Yo cometí un error periodístico, no me di cuenta que aquello era un montaje”.

Carlos Loret de Mola