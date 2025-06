La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, presentó el detector de mentiras de hoy miércoles 4 de junio de 2025 a cargo de Infodemia; esto durante su conferencia mañanera en Palacio Nacional.

Miguel Elorza Vásquez es titular de la sección Detector de Mentiras, ejercicio en el que se busca desmentir y exhibir información falsa publicada en medios de comunicación y en redes sociales por opositores a la denominada Cuarta Transformación.

La edición de hoy se dedicó a desmentir información falsa sobre las elecciones Poder Judicial 2025, la cual fue difundida en distintas empresas informativas que publicaron más de 50 columnas y artículos en este sentido.

Los 7 puntos que se abordaron hoy son:

Falso que las elecciones Poder Judicial 2025 fueron un fracaso porque participaron 13 millones de mexicanos Falso que la elección judicial carece de legitimidad por el uso de acordeones para apoyarse para ejercer el voto Falso que la ONU ordenó cancelar las elecciones en México Falso que la elección judicial acabó con la Carrera Judicial Falso que el INE determinó no anular las boletas sobrantes Falso que el Gobierno de México ofreció darle 800 millones de pesos a la CNTE Oaxaca Falso que la empresa Shell se va de México

Detector de mentiras: Falso que las elecciones Poder Judicial 2025 fueron un fracaso porque participaron 13 millones de mexicanos

Hoy 4 de junio, el primer punto del Detector de mentiras señaló como falsa información difundida por medios como El Universal, Latinus, Reforma, El Financiero y Milenio, los cuales publicaron más de 50 columnas y artículos repitiendo viejas mentiras en contra de las elecciones Poder Judicial.

Miguel Elorza Vásquez precisó que estas publicaciones fueron hechas entre el lunes 2 y el martes 3 de junio, de las cuales 19 artículos aseguraron que la elección judicial resultó un fracaso porque solo participaron 13 millones de mexicanos.

Entre los comunicadores que señaló el Detector de mentiras destacaron León Krauze, Lorenzo Córdova, Carlos Loret de Mola, Salvador García Soto, Raymundo Riva Palacio, Gil Gamés, Roberto Zamarripa, Carlos Marín y Denise Dresser.

“Apenas el 13% de los votantes. Es un fracaso rotundo se le vea por donde se le vea. El 87% de abstención en un golpe directo a la línea de flotación de la legitimidad democrática de cualquier órgano elegible”. Lorenzo Córdova

Lorenzo Córdova (Graciela López Herrera / Cuartoscuro)

“87% de la gente no se paró por una casilla, fue un fracaso”. Carlos Loret de Mola

Carlos Loret de Mola en el Detector de mentiras de hoy 4 de junio (Captura)

Sin embargo, Infodemia señaló estas declaraciones como mentira, ya que la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala, informó el 1 de junio que las estimaciones de participación ciudadana en la elección judicial eran de entre el 12.57% y el 13.32%. Es decir, aproximadamente 13 millones de votos.

Esta votación superó los 9.6 millones de votos que obtuvo el PAN en las elecciones presidenciales 2024, así como los 5.7 millones del PRI y los 6.2 millones de Movimiento Ciudadano. Incluso, la cifra de 13 millones superó a los votos obtenidos por los dos últimos partidos juntos.

Además, ni la Constitución Política ni las leyes electorales establecen un mínimo de votos para que sea válida.

Detector de mentiras: Falso que la elección judicial carece de legitimidad por el uso de acordeones para apoyarse para ejercer el voto

En un segundo punto, el Detector de mentiras volvió a señalar como falsa información difundida en los medios antes referidos sobre las elecciones Poder Judicial 2025, ya que se afirmó que el uso de acordeones para apoyarse para ejercer el voto carece de legitimidad.

Infodemia explicó que Katia Uriona, jefa de la Misión de expertos electorales internacional, quien fungió como observadora internacional de la elección judicial en México, destacó la utilización de notas personales durante la jornada del 1 de junio como un derecho ciudadano de ejercer un voto informado.

En esa relación de ideas, la observadora dijo que la ciudadanía votó con libertad:

“Da cuenta también de el derecho ciudadano a ejercer un voto informado, pero también puede dar cuenta de que las personas, al menos porque hemos conversado también con la ciudadanía que asistió a votar, hicieron el ejercicio ciudadano de revisar las candidaturas”. Katia Uriona

Detector de mentiras: Falso que la ONU ordenó cancelar las elecciones en México

También respecto a las elecciones Poder Judicial 2025, el Detector de mentiras señaló como falsa información difundida por TV Azteca, medio que aseguró que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ordenó cancelar los comicios electorales.

Infodemia explicó que esto es mentira, ya que la ONU no emitió ningún comunicado relacionado con la suspensión de la elección judicial, sino que la desinformación se dio a partir de un comunicado de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed).

En dicho informe se señaló que el Comité de Derechos de la ONU admitió una comunicación presentada por esta organización en torno a la elección judicial, pero esto no significa que la ONU haya dictado medidas contra el proceso electoral para elegir a jueces, magistrados y ministros el pasado 1 de junio.

Detector de mentiras: Falso que la elección judicial acabó con la Carrera Judicial

El cuarto punto del Detector de mentiras de esta semana también se dedicó a las elecciones Poder Judicial 2025, ya que Reforma publicó una nota con la que afirmó que este proceso acabó con la carrera judicial.

Infodemia enfatizó que esto es mentira, ya que el artículo 100 de la Constitución Política establece que el órgano de administración judicial será responsable de la administración y carrera judicial del Poder Judicial.

Este órgano determinará el ingreso, permanencia y separación del personal de carrera judicial y administrativo, y se encargará de su formación, promoción y desempeño, a través de esquemas de capacitación y profesionalización permanente; esto en función de las distintas categorías de la carrera judicial.

Detector de mentiras: Falso que el INE determinó no anular las boletas sobrantes

También en referencia a las elecciones Poder Judicial, el quinto punto del Detector de mentiras de hoy 4 de junio señaló como falsa una declaración del ex consejero del INE, Ciro Murayama, quien aseguró que el instituto determinó no anular las boletas sobrantes de los comicios electorales.

“El INE determinó que no se anulen las boletas sobrantes, las inutilizadas”. Ciro Murayama

Infodemia insistió en que las declaraciones del ex consejero del INE son mentira, ya que el consejero Arturo Castillo Loza explicó durante las elecciones Poder Judicial 2025 que las boletas no utilizadas, aunque no serán tachadas, sí serán inhabilitadas.

“Primero: Es falso que no se inhabilitarán las boletas no utilizadas. Sí se inhabilitarán, pero no tachándolas, sino guardándolas en una bolsa de seguridad y registrando en actas los folios sobrantes”. Arturo Castillo Loza

Detector de mentiras: Falso que el Gobierno de México ofreció darle 800 millones de pesos a la CNTE Oaxaca

En otros temas, el Detector de mentiras de esta semana señaló como falsa información difundida por el diario La Razón, así como otros medios, donde afirmó que el Gobierno de México ofreció darle 80 millones de pesos a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) Oaxaca.

Infodemia explicó que esto también es falso, ya que el secretario de Educación, Mario Delgado, informó que el monto al que se refieren medios de comunicación como parte de un supuesto acuerdo entre el Gobierno de México y la CNTE, es un apoyo que recibe cada año el Gobierno del estado de Oaxaca.

Dicho monto tiene como finalidad el pago de los procesos de admisión, promoción, pacificaciones, recategorizaciones, transferencias y reubicaciones salariales, y que no se trata de un recurso destinado a una sección sindical.

Detector de mentiras: Falso que la empresa Shell se va de México

Finalmente, el Detector de mentiras de hoy 4 de junio señaló como falsa información difundida por El Financiero, El Economista, así como por otros medios y en la cuenta de X del periodista Luis Cárdenas, donde se aseguró que la empresa Shell planea irse de México.

En este sentido, Infodemia señaló estas afirmaciones como falsas al recordar que Shell Mobillity en México informó que no abandonará su operaciones en el país, además de aclarar que firmó un acuerdo con la empresa mexicana Iconn, propietaria de estaciones de servicio de gasolina para la concesión de la licencia de la marca Shell.