El periodista asesinado Miguel Ángel Beltrán Martínez de 60 años de edad, fue encontrado en Durango y cuya muerte fue confirmada por la la Fiscalía del estado.

Matan al periodista Miguel Ángel Beltrán Martínez; su último reportaje abordaba al crimen organizado

La Fiscalía de Durango confirmó el asesinato del periodista Miguel Ángel Beltrán Martínez de 60 años de edad; su cuerpo fue encontrado sobre la carretera Durango - Mazatlán en el poblado de Río Chico envuelto en una cobija.

También se reveló que el periodista presentaba huellas de violencia en su cuerpo, junto con el cual se encontró un mensaje con amenazas; de acuerdo con Excélsior , este era el supuesto mensaje inscrito:

“Por andar levantando falsos a la gente de Durango” Supuesto mensaje en el cuerpo del periodista Miguel Ángel Beltrán

No obstante, otros medios como Proceso revelan que el mensaje encontrado en el cuerpo del periodista Miguel Ángel Beltrán Martínez, no ha sido revelado por las autoridades que ya investigan el asesinato.

El hijo de Miguel Ángel Beltrán Martínez dijo que lo vio por última vez el pasado jueves 23 de octubre por la mañana cuando ambos salieron de su domicilio para trabajar, y fue él quien lo identificó el pasado domingo 26 de octubre.

Se sabe que Miguel Ángel Beltrán Martínez había trabajado para diversos medios locales y se desempeñó como cronista deportivo; en los últimos años realizaba periodismo digital a través de las redes sociales.

En ellos difundió videos e información bajo el nombre “Capo” en TikTok y “@lagazzetadgo” en Facebook en donde aborda diferentes temas; entre ellos sobre el crimen organizado.

Hasta el momento en lo que va del 2025, se han sumado 7 periodistas asesinados con este caso:

Cayetano de Jesús Guerrero -edad desconocida-, asesinado en Teoloyucán, Estado de México; era subdirector de la organización Global México Kristian Uriel Martínez Zavala, periodista independiente de 28 años asesinado en Guanajuato; director del portal de noticias El Sinaloense MX Raúl Irán Villarreal Belmont -edad desconocida-, director de un medio local y asesinado en Guanajuato José Carlos González Herrera “El Fénix” de 39 años de edad, asesinado en Guerrero Ángel Sevilla -edad desconocida-, director de un medio local fue asesinado en Sonora Ronald Pérez Pedro -edad desconocida-, asesinado en Guerrero Miguel Ángel Beltrán Martínez de 60 años de edad, asesinado en Guerrero