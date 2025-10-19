La presidenta de México, Claudia Sheinbaum informó el inicio de censo en Hidalgo y el apoyo a todos los damnificados en las zonas devastadas por lluvias.

A través de sus redes sociales, Claudia Sheinbaum compartió que se encuentra supervisando los trabajos para apoyar a todas las comunidades afectadas en Hidalgo tras lluvias.

Claudia Sheinbaum informó inicio del censo en Hidalgo para que todos reciban apoyo

En un mensaje en X, Claudia Sheinbaum dio a conocer que en su visita informó a la población de Huehuetla, Hidalgo que ya inició el censo de viviendas afectadas.

Esto con el objetivo de que todos los damnificados en Hidalgo empiecen a recibir apoyo luego de las devastadoras lluvias que se registraron del 6 al 9 de octubre.

“Informamos a la población de Huehuetla, Hidalgo, que las y los servidores de la nación iniciaron el censo de viviendas afectadas para comenzar la distribución de apoyos” Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum destacó que se encuentran trabajando para comenzar con la distribución de apoyos.

En su mensaje, Claudia Sheinbaum compartió que ya está abierto el camino de forma parcial y poco a poco llegará más maquinaria para acelerar las labores de limpieza en Hidalgo.

Claudia Sheinbaum afirmó que los damnificados de Hidalgo no se encuentran solos, por lo que ya se encontraban trabajando en coordinación con el gobierno del estado.

“Ya está abierto el camino de forma parcial; poco a poco llegará más maquinaria para acelerar la limpieza. Trabajamos en coordinación con el gobierno del estado. No están solos” Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum supervisa trabajos de apoyo en zonas devastadas por la lluvia en Hidalgo

Horas antes, Claudia Sheinbaum compartió que se encontraba supervisando los trabajos con el gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca.

Claudia Sheinbaum destacó que se trata de un trabajo en equipo con las autoridades, pero ya se encuentran en coordinación para apoyar a todas las comunidades que sufrieron afectaciones por las lluvias.

En la mesa de supervisión la acompañaron:

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez

La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel

El secretario técnico de la Presidencia de la República y coordinador general de Programas para el Bienestar, Carlos Torres

Representantes de la Secretaría de la Defensa Nacional, quienes aplican el Plan DN-lll-E

Miembros de la Secretaría de Marina que implementan el Plan Marina

Autoridades estatales

En su quinto día de recorrido por las zonas devastadas, Claudia Sheinbaum recorrió las zonas devastadas en Hidalgo, uno de los estados más afectados.