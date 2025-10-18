El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), encabezado por Martí Batres Guadarrama, continúa atendiendo a la población afectada por las lluvias en Hidalgo, Puebla, Veracruz, San Luis Potosí y Querétaro, mediante el despliegue de 200 brigadas médicas en distintas localidades.

ISSSTE brinda atención médica y apoyo humanitario

Manteniendo un enfoque solidario y humanitario, las brigadas aplican vacunas contra tétanos, hepatitis B, influenza, COVID-19, así como las del esquema básico para infancias y mujeres embarazadas, tanto a derechohabientes como a personas sin seguridad social.

En módulos instalados en zonas afectadas, el personal médico del ISSSTE ofrece consultas, valoraciones preventivas, curaciones y suministro de medicamentos, además de brindar orientación sobre medidas de prevención y protección a la salud, realizar referencias hospitalarias y entregar víveres donados.

ISSSTE encabezado por Martí Batres realiza brigadas médicas en estados afectados por lluvias. (cortesía )

En Veracruz, los brigadistas han auxiliado a habitantes de Tuxpan, Poza Rica de Hidalgo, Álamo, Huayacocotla y Tenango; en Puebla, a pobladores de Huauchinango, Venta Grande, San Miguel Acuautla, Totolapa y Cuacuila.

Mientras que en Querétaro, la atención se ha concentrado en las comunidades de Río Escanela, Epazotes Grandes, Quirambal, Cuesta Blanca, Epazotitos, La Barranca, Rancho Viejo y Temazcales, del municipio de Pinal de Amoles.

ISSSTE encabezado por Martí Batres realiza brigadas médicas en estados afectados por lluvias. (cortesía )

En San Luis Potosí, los módulos han sido instalados en Tamazunchale, San Martín Chalchicuautla, Tampacán, San Vicente Tancuayalab, Matlapa, Axtla de Terrazas, Tanquián de Escobedo y Ébano; mientras que en Hidalgo, el personal se ha desplegado en Huautla, Metztitlán, Tianguistengo, Tenango de Doria, Nicolás Flores, Huejutla, Calnali y San Nicolás Hidalgo.

Mediante estas acciones el ISSSTE reafirmó su compromiso con la salud y el bienestar de la población mexicana en coordinación con el Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.