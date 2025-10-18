El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), encabezado por Martí Batres Guadarrama, continúa atendiendo a la población afectada por las lluvias en Hidalgo, Puebla, Veracruz, San Luis Potosí y Querétaro, mediante el despliegue de 200 brigadas médicas en distintas localidades.
ISSSTE brinda atención médica y apoyo humanitario
Manteniendo un enfoque solidario y humanitario, las brigadas aplican vacunas contra tétanos, hepatitis B, influenza, COVID-19, así como las del esquema básico para infancias y mujeres embarazadas, tanto a derechohabientes como a personas sin seguridad social.
En módulos instalados en zonas afectadas, el personal médico del ISSSTE ofrece consultas, valoraciones preventivas, curaciones y suministro de medicamentos, además de brindar orientación sobre medidas de prevención y protección a la salud, realizar referencias hospitalarias y entregar víveres donados.
En Veracruz, los brigadistas han auxiliado a habitantes de Tuxpan, Poza Rica de Hidalgo, Álamo, Huayacocotla y Tenango; en Puebla, a pobladores de Huauchinango, Venta Grande, San Miguel Acuautla, Totolapa y Cuacuila.
Mientras que en Querétaro, la atención se ha concentrado en las comunidades de Río Escanela, Epazotes Grandes, Quirambal, Cuesta Blanca, Epazotitos, La Barranca, Rancho Viejo y Temazcales, del municipio de Pinal de Amoles.
En San Luis Potosí, los módulos han sido instalados en Tamazunchale, San Martín Chalchicuautla, Tampacán, San Vicente Tancuayalab, Matlapa, Axtla de Terrazas, Tanquián de Escobedo y Ébano; mientras que en Hidalgo, el personal se ha desplegado en Huautla, Metztitlán, Tianguistengo, Tenango de Doria, Nicolás Flores, Huejutla, Calnali y San Nicolás Hidalgo.
Mediante estas acciones el ISSSTE reafirmó su compromiso con la salud y el bienestar de la población mexicana en coordinación con el Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.