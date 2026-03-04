Paco Ignacio Taibo II participó en la entrega masiva de libros en la Iztapalapa este martes 3 de marzo y, durante su discurso, dijo una frase que provocó reacciones inmediatas:

“Todo el mundo tiene un primo o una prima pendeja; está estadísticamente comprobado, dénselo a ella a ver si se compone”. Paco Ignacio Taibo II

El titular del Fondo de Cultura Económica, Paco Ignacio Taibo II, dijo lo anterior al recomendarle a los jóvenes el buen uso de los libros que recibieron en el marco del “25 para el 25”.

Frase de de Taibo II en entrega de libros desata críticas

Paco Ignacio Taibo II hizo la invitación a los jóvenes a hacer buen uso de los libros que recibieron, aclarando que no tenían que decir gracias, pues esos ejemplares salen de los impuestos.

El también escritor y político sugirió a los presentes que le dieran uno de los libros a “un primo o una prima pendeja”, para que “se compongan”, el caso es hacer uso de los ejemplares.

La frase de Taibo II que provocó reacciones inmediatas y usuarios en redes sociales cuestionaron que el escritor siga al frente del Fondo de Cultura Económica pues carece de profesionalismo.

Otros usuarios señalaron a Paco Ignacio Taibo II como “el primo” que necesita leer más, pues, según los comentarios en redes, le falta cultura y respecto al mando que tiene.