En el marco de la organización de la Copa Mundial de la FIFA 2026, el Gobierno de México presentó la campaña “Gol por el Ambiente”, una iniciativa que busca convertir el evento deportivo en una plataforma para impulsar acciones concretas en favor del medio ambiente.

Desde la sede de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la estrategia fue anunciada con la participación de Alicia Bárcena, Gabriela Cuevas y la procuradora Mariana Boy Tamborrell, así como representantes de FIFA.

La campaña busca aprovechar el alcance global del fútbol para promover la sostenibilidad y la participación social, alineando esfuerzos entre gobierno, empresas y ciudadanía.

Gabriela Cuevas destaca el papel del fútbol como motor social

Gabriela Cuevas subrayó que “Gol por el Ambiente” forma parte del enfoque del llamado Mundial social, con el que México pretende ir más allá de lo deportivo y generar un impacto positivo en la sociedad.

Explicó que el fútbol puede convertirse en una herramienta de transformación al movilizar a millones de personas en torno a causas ambientales, especialmente en un evento de alcance global como la Copa del Mundo.

También resaltó que la campaña busca generar conciencia colectiva y sumar esfuerzos para construir un legado ambiental que trascienda el torneo.

Empresas, ciudadanía y organizaciones podrán sumarse a “Gol por el Ambiente” (cortesía)

Alicia Bárcena impulsa la economía circular como eje de la estrategia

Por su parte, Alicia Bárcena destacó que este proyecto forma parte de los esfuerzos del país para organizar una Copa del Mundo con impacto social y ambiental positivo, en coordinación con Estados Unidos y Canadá.

Asimismo, subrayó que la campaña busca impulsar un modelo de desarrollo basado en la economía circular, dejando atrás prácticas tradicionales que generan grandes cantidades de residuos. Señaló que la meta es fomentar el reciclaje, la reutilización de materiales y el consumo responsable, especialmente en un evento de gran escala como la Copa del Mundo.

“Queremos dejar atrás la economía lineal. Esa economía que se diseña para tener un producto y ese producto va a dar a los rellenos sanitarios, o a la calle, o a los ríos. Lo que queremos propiciar es, precisamente, una transición hacia la economía circular” Alicia Bárcena, titular de Semarnat

La funcionaria enfatizó que el cuidado del medio ambiente no debe verse como un costo adicional, sino como una inversión estratégica que también genera beneficios económicos y competitividad para las empresas.

La iniciativa “Gol por el Ambiente” contempla la participación de instituciones públicas, empresas, organizaciones sociales y ciudadanía en general, quienes podrán presentar proyectos enfocados en la reducción de la huella ecológica. Entre las acciones destacadas se encuentran la gestión de plásticos y textiles, así como el impulso a prácticas sostenibles en estadios y eventos relacionados.

Además, la funcionaria adelantó que la convocatoria estará abierta hasta el 8 de junio, con resultados previstos para agosto y septiembre, cuando se reconocerán las mejores propuestas.

Bárcena hizo un llamado a la corresponsabilidad social, invitando a la población a evitar el uso de plásticos de un solo uso y a gestionar adecuadamente sus residuos. También recordó que pequeñas acciones colectivas pueden generar un impacto global, especialmente en un evento que colocará a México en la mirada internacional.

Empresas, ciudadanía y organizaciones podrán sumarse a “Gol por el Ambiente” (cortesía)

Mariana Boy detalla participación y alcance de la campaña

Mariana Boy detalló que la campaña está enfocada en la gestión circular de materiales, principalmente plásticos y textiles, con el fin de alargar su vida útil y reincorporarlos a nuevos ciclos productivos, además de promover acciones en favor de la biodiversidad.

Asimismo, indicó que podrán participar empresas de todos los tamaños, gobiernos, universidades, estadios, medios de comunicación y organizaciones civiles, quienes deberán registrar proyectos en tres categorías:

Gestión circular de plásticos, para reducir y reciclar este material

Gestión circular de textiles, con el objetivo de extender su vida útil

Integración de biodiversidad, para incorporar acciones de protección ambientalCada participante definirá sus propias metas, como la cantidad de residuos que busca procesar o reutilizar

La convocatoria abrió el 19 de marzo y estará disponible hasta el 8 de junio a través de la plataforma digital de la Profepa. El periodo de implementación de los proyectos será hasta el 16 de agosto, tiempo en el que los participantes deberán cumplir con sus compromisos ambientales.

Además, la procuradora explicó que quienes se registren recibirán un reconocimiento inicial y, al finalizar, una constancia con los beneficios ambientales obtenidos, lo que permitirá medir el impacto de sus acciones.

Finalmente, destacó que esta iniciativa busca fortalecer la economía circular en México y generar un cambio cultural en torno al manejo de residuos, alineado con las políticas ambientales impulsadas a nivel federal.

Con “Gol por el Ambiente”, México busca posicionar la Copa Mundial de la FIFA 2026 como un referente internacional no solo en lo deportivo, sino también en sostenibilidad, demostrando que el fútbol puede ser un motor de cambio ambiental.