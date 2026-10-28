Natalia Rezende habría sido detenida en un aeropuerto de Nueva York, Estados Unidos, con una gran suma de dinero en efectivo; argumentó una donación a una iglesia.

De momento, la esposa de Cuauhtémoc Blanco no se ha pronunciado sobre la detención, tras la cual se le habría revocado la visa a la extitular del DIF Morelos.

Al respecto, el diputado de Morena, Cuauhtémoc Blanco aseguró que Natalia Rezende está en su casa con sus hijos.

Natalia Rezende, esposa de Cuauhtémoc Blanco, fue detenida en Nueva York por dinero en efectivo

La esposa de Cuauhtémoc Blanco, Natalia Rezende, habría sido detenida en Estados Unidos por el traslado de dinero en efectivo, que presuntamente sería para una donación.

De acuerdo con Proceso, Natalia Rezende fue detenida hace unas semanas en uno de los aeropuertos de Nueva York, sin señalar si el viaje era con motivo de la donación a una iglesia cristiana.

Natalia Rezende habría sido detenida en Estados Unidos (Natalia Rezende Moreira / Facebook)

Aunque no se ha dado a conocer el monto que Natalia Rezende llevaría, la detención le fue notificada a Cuauhtémoc Blanco para conseguir la liberación de su esposa, tras la cual regresaron a México.

De acuerdo con fuentes de Morena para Proceso, las autoridades de Estados Unidos también le revocaron la visa a Natalia Rezende, quien no se ha pronunciado al respecto.

En Estados Unidos, el traslado máximo sin declarar es de 10 mil dólares (186 mil pesos mexicanos), una cantidad mayor debe notificarse a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza.

Cuauhtémoc Blanco niega detención de su esposa Natalia Rezende: “ahí está en mi casa”

Medios de comunicación en la Cámara de Diputados cuestionaron a Cuauhtémoc Blanco sobre la detención de Natalia Rezende, de quien aseguró que está en su casa.

El diputado también aseguró a los medios que nada más “van a chingar” por lo que respondió si quieren una fotografía de Natalia Rezende para que dejen de inventar.

A la gente que inventa esto, que deje de estar fastidiando y que no detuvieron a nadie. Cuauhtémoc Blanco, diputado de Morena

Cuauhtémoc Blanco señaló que sólo se trataría de un invento porque “van a seguir jodiéndolo”, por lo que la presunta detención sólo sería política.