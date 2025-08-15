El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) dio a conocer la increíble cifra de trabajadores de Didi que se han afiliado en México. Entonces ¿Cuántos trabajadores de esta app existen en el país?

Por increíble que parezca, tras la reforma laboral para plataformas digitales que impulsa el Gobierno de México se han afiliado más de 700 mil personas trabajadoras de Didi al IMSS.

Esto quiere decir que la empresa china, Didi, es el empleador más grande del país, posicionándose por encima de varias empresas que operan en México, incluyendo a las de grupo Femsa.

Seguro para repartidores de Uber y DiDi: Esta es la petición que hacen los trabajadores (Cuartoscuro / Edgar Negrete Lira)

¿Cuántos trabajadores tiene DiDi? Empresa china duplica a plantilla de trabajadores de Walmart

El programa piloto del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) afilió a más de 700 mil personas que trabajan como conductores y repartidores para Didi, una cifra que resulta más que increíble.

De acuerdo con Juan Andrés Panamá, director general de la empresa de movilidad y reparto en Latinoamérica, esta cifra supera incluso a gigantes comerciales como a Walmart México.

Se estima que Walmart Centroamérica contó con 237 mil 235 empleados hasta junio de 2025, lo que quiere decir que Didi tiene trabajando a más del doble de personas en el país.

Por si fuera poco, Didi también superó por mucho a empresas de Fomento Económico Mexicano (Femsa) que tiene 390 mil 156 trabajadores:

Bimbo: 152 mil 427

América Móvil:177 mil 84

Ante estos resultados, directivos de Didi declararon que en estos seis meses deben “aprender junto con el gobierno cómo funcionará la incorporación de trabajadores en una industria tan dinámica”.

“Son cifras que ninguna otra empresa tiene, por lo que también hay que ver cómo se integra al sistema y se facilita el procesamiento de estas 700 mil personas” Didi

De igual forma, se adelantó que por el momento no se prevé aumentar tarifas para compensar el sobrecosto por dichas afiliaciones a Didi.

Didi deja 118 mil millones de pesos en ingresos para la economía mexicana

Siegfried Eisenmenger, director de políticas públicas de Didi, celebró que la empresa china haya generado 118 mil millones de pesos en ingresos para la economía mexicana.

Es de recordar que la reforma laboral para plataformas digitales entró en funciones desde el pasado 22 de junio. Con su aplicación, los trabajadores que perciban más de un salario mínimo tienen acceso a la cobertura completa de seguridad social:

IMSS

Infonavit

Utilidades

Esto será obligatorio toda vez que acumulen 288 horas efectivas laboradas.