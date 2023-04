Guadalupe Taddei Zavala, la nueva presidenta consejera del INE, ofreció una conferencia de prensa donde se reveló que su sueldo está por debajo del salario de AMLO: ¿Cuánto gana la representante del órgano electoral?

“Hay unos trámites administrativos que se están realizando, porque hay una renuncia que se tiene que hacer de manera voluntaria y en un escrito específico que para eso tienes que cubrir todos los requisitos jurídico”, dijo.

“No he recibido ninguna parte del sueldo porque está en trámite eso, pero sí, está por debajo del presidente”, explicó Guadalupe Taddei Zavala, quien prometió que no recibiría el mismo salario que Lorenzo Córdova en el INE.

“No vamos a caer en excesos ni abusos”, dijo la presidenta del INE en referencia a los colchones presupuestales, “hay dependencias en que se crean presupuestos a la alza por temor a ser aceptados en el presupuesto final”, dijo.

Guadalupe Taddei Zavala detalló después que su sueldo oscilaría entre 114 y 119 mil pesos. El sueldo bruto mensual de AMLO es de 174 mil 26 pesos y neto 120 mil pesos 948 pesos.

Guadalupe Taddei Zavala no solo prometió reducir su sueldo en el INE, sino también el número de prestaciones que recibía Lorenzo Córdova; renunciará al seguro médico de gastos mayores y el seguro de separación individualizada.

“(Sobre) el seguro de separación individualizada siempre se ha tenido aquí la alternativa: la primera es 0%, la segunda es 10% y la tercera es el 15% de tu sueldo; la opción de nosotros es 0%”, aseguró Guadalupe Taddei Zavala.

La presidenta del INE defendió que no tiene ningún compromiso político, salvo con México y con sus principios como servidora pública. “Por eso siempre he establecido que la decisión es de carácter personal”, dijo.

Una reportera le preguntó a Guadalupe Taddei Zavala si renunciaría a más prestaciones, pero la presidenta consejera del INE le explicó que no podría hacer eso porque no cuenta con más.

Entonces la reportera detalló su pregunta y planteó el tema de los alimentos, viáticos, chofer, entre otros privilegios que recibía Lorenzo Córdova durante sus funciones como presidente consejero del instituto.

“Aquí hay a disposición vehículos y operadores; yo creo que ese es un auxilio del cual no voy a separarme”. En cuanto a los alimentos, Guadalupe Taddei Zavala confesó que come en las instalaciones del INE.

“Estoy consumiendo alimentos del comedor; nos cuesta poco y están verdaderamente sabrosos”, dijo. Sin embargo, explicó que también existirán gastos en alimentos por reuniones con distintos tipo de organizaciones civiles.

Aquí puedes ver la conferencia de prensa:

Lorenzo Córdova fue el anterior presidente consejero del INE. Estudió Derecho en la UNAM y cuenta con un doctorado en Teoría Política por la Universidad de Turín en Italia.

Proviene de una familia de intelectuales:

Lorenzo Córdova cobró relevancia en 2015. Siendo ya presidente consejero del INE, un audio reveló la postura racista del representante del órgano electoral.

Este punto fue retomado por Gerardo Fernández Noroña en la Cámara de Diputados el 5 de noviembre de 2021, cuando denunció el uso faccioso dentro del INE de Lorenzo Córdova y Ciro Murayama:

“No mames, cabrón. Es que desde las dramáticas reuniones con los padres de Ayotzinapa hasta esto cabrón. A ver güey, había uno que no mames, no te voy a mentir, te voy a decir como hablaba ese cabrón: Yo jefe gran nación Chichimeca vengo Guanajuato. Yo decirte a ti diputados, para nosotros yo no permitir tus elecciones. No mames, cabrón, cuando te estoy diciendo esto no sé si sea cierto que hablé así. Vio mucho Llanero Solitario, sólo le faltó decir ‘yo gran jefe toro sentado, líder gran nación Chichimeca, no mames, está de pánico cabrón”.

Lorenzo Córdova