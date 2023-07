¿Está mal aspirar a una mejor vida?

Definitivamente no.



¿Está mal viajar en primera clase?

Por supuesto que no.



Lo que está mal, es la hipocresía de impresentables como @fernandeznorona que aplauden que que “el pueblo” use 1 par de zapatos mientras él viaja en primera clase. pic.twitter.com/YMXdOQkCSR