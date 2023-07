Marcelo Ebrard ya descartó integrar a su gabinete a una de las figuras más importantes de la 4T si es que resulta como la corcholata ganadora del proceso interno de Morena para las elecciones 2024.

Tanto Marcelo Ebrard como las otras corcholatas de Morena han dado un adelanto de lo que piensan para dar continuidad del proyecto de la Cuarta Transformación del país.

En tanto las corcholatas siguen en los recorridos en todo México que buscan ser el titular de la Coordinación de Defensa de la Cuarta Transformación rumbo a 2024.

Los mismos recorridos fueron aprobados en los lineamientos internos de Morena que remarcan la unidad de los aspirantes.

¿Quién es la figura importante de la 4T que descarta Marcelo Ebrard?

Marcelo Ebrard descartó a una de las figuras más importantes de la 4T para su gabinete en caso de ser el aspirante ganador de Morena y de llegar a ser presidente de México.

Se trata del doctor Hugo López-Gatell, el actual subsecretario de la Prevención y Promoción de la salud, debido a que Marcelo Ebrard descartó ante la prensa que López-Gatell llegara a ser su secretario de Salud.

Aunque el ex canciller de México no dio más detalles del porque Hugo López-Gatell no sería parte de su gabinete presidencial, en caso de ganar, reveló que no tiene nada contra de él.

Expresó que esta decisión sólo se trata de una diferencia de pensamiento que tiene con Hugo López-Gatell pero tampoco explicó la razón exacta, en una entrevista con el periodista Hernán Gómez Bruera en MVS.

“No, no es que lo haya hecho mal, es que pensamos diferente” Marcelo Ebrard

Pero además de Hugo López-Gatell, Ebrard no tiene pensado en integrar a su gabinete presidencial a funcionarios que trabajaron con el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Aunque Marcelo Ebrard ha insistido en que sí va a seguir con los programas sociales de AMLO y otras políticas que sirvieron durante ese sexenio, así como dar la continuidad de la 4T.

Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, durante su intervención con motivo del día mundial sin tabaco. (Mario Jasso / Mario Jasso)

¿Cómo va Marcelo Ebrard en el tracking diario de la encuesta Metrics Mx?

Marcelo Ebrard sigue en sus recorridos del país para tratar de ser la corcholata ganadora de este proceso interno de Morena.