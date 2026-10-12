La disputa pública entre Denise Dresser y la presidenta Claudia Sheinbaum escaló luego de que la politóloga insistiera en que el problema del desabasto de medicamentos afecta tanto al sistema público como al privado.

“El desabasto de medicamentos es real y afecta tanto a farmacias públicas como privadas, al IMSS y a hospitales particulares. No son mundos separados”. Denise Dresser, escritora

Tras ser cuestionada desde la mañanera de Claudia Sheinbaum, Denise Dresser rechazó que se trate de situaciones independientes y sostuvo que las fallas en el suministro tienen un origen común.

Además, Denise Dresser atribuyó la escasez de fármacos a decisiones tomadas en administraciones anteriores y a obstáculos regulatorios de Cofepris que, según afirmó, continúan afectando el acceso a tratamientos en México.

Denise Dresser responde a Sheinbaum (Captura de pantalla)

Denise Dresser responde a Sheinbaum; atribuye desabasto de medicamentos al sexenio pasado

En la mañanera del lunes, Claudia Sheinbaum negó que las demandas actuales en el IMSS estén vinculadas a un supuesto desabasto de medicamentos en farmacias privadas, como afirmó Denise Dresser.

“Denise Dresser echando la culpa al gobierno de que no encontraba un medicamento en las farmacias privadas. Las farmacias privadas tienen la posibilidad, obviamente con autorización de Cofepris, para tener y distribuir sus medicamentos. No tiene nada que ver con algún problema que pueda presentarse en los centros de salud y los hospitales del IMSS”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Denise Dresser respondió a los comentarios de la presidenta y afirmó que el desabasto de medicamentos es real, pues afecta tanto a farmacias públicas como privadas, incluyendo al IMSS y a hospitales particulares.

La escritora atribuyó dicha situación a las “decisiones fallidas de compras consolidadas del sexenio pasado y las trabas regulatorias de Cofepris”, que dificultan el acceso a medicamentos.

Dresser también lamentó haber sido descalificada desde la mañanera e insistió en que millones de mexicanos padecen el mismo problema para encontrar medicamentos en servicios privados y públicos.

“Tanto lo privado como lo público comparten la cadena de suministro, así que los problemas de Cofepris y de las compras públicas terminan afectando a las farmacias privadas”. Denise Dresser, escritora

Claudia Sheinbaum responde a Denise Dresser por falta de medicamentos en farmacias privadas (CAMILA AYALA BENABIB/CUARTOSCURO.COM / Camila Ayala Benabib)

¿Qué dijo Denise Dresser sobre el IMSS y el desabasto de medicamentos?

El pasado 10 de octubre, la escritora contó que uno de sus asistentes tuvo problemas para conseguir un medicamento en farmacias privadas, que le fue recetado tras una operación de cadera.

“Después de una operación de cadera, me convierto en víctima del desabasto de medicamentos que azota al país. Mi asistente recorre más de 15 farmacias. En ninguna encuentra la medicina que necesito y le dicen que está agotada”. Denise Dresser, escritora

Denise Dresser se autodenominó como una “víctima del desabasto” y agregó que su “propia experiencia revela, en carne propia, la desorganización, la imprevisión y la falta de cuidado” del sector salud.

Aunque usuarios negaron que la situación del IMSS tenga relación con farmacias privadas, la escritora defendió que el desabasto de medicamentos es resultado de malas decisiones del sexenio pasado.

“El desabasto de medicamentos afecta a todo el sistema de salud, tanto público como privado. Deviene de malas decisiones tomadas en el sexenio anterior y que impactan a toda la población”. Denise Dresser, escritora