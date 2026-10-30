La Secretaría de Salud y Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex), adjudicaron 997.6 millones de piezas de medicamentos para 2027-2028.

De acuerdo con ambas dependencias, esta tercera licitación pública de la Compra Consolidada de Medicamentos e Insumos se realizó con una inversión de 34 mil 398 millones de pesos.

Salud y Birmex (Especial)

Subastas en 755 claves permitieron generar ahorros por 7 mil 100 millones de pesos

A través de un comunicado, la Secretaría de Salud y Birmex informaron la compra de diversos materiales, entre los que se incluyó material de curación, laboratorio y radiológico, medicamentos y otros insumos.

Aunque participaron industrias nacionales e internacionales, del total adjudicado, el 57% de las piezas y el 46% del valor corresponden a productos de origen mexicano.

Salud indicó que, como parte del proceso, 755 claves compitieron en subastas para ofrecer precios más atractivos, mecanismo que logró reducir 7 mil 100 millones de pesos.

Con los resultados de las tres licitaciones realizadas hasta el momento, se cuenta con cerca de 90 por ciento de las claves requeridas por el sector salud para 2027 y 2028. Secretaría de Salud

En total, los procedimientos alcanzan aproximadamente 5 mil millones de piezas adjudicadas, destinadas a cubrir las necesidades de las instituciones públicas de salud durante 2027 y 2028.

medicamentos (Daniel Augusto / Cuartos / Daniel Augusto)

Las claves pendientes se incluirán en una cuarta etapa de licitación

Respecto al 10% de las claves que aún están pendientes, se comunicó que serán incorporadas en una cuarta etapa de licitación, programada para llevarse a cabo durante este año.

Tras la emisión de los fallos, los contratos correspondientes se firmarán en un plazo máximo de 20 días.