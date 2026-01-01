La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) dio un paso clave en el desarrollo de una vacuna contra el cáncer de mama, enfermedad que provoca casi 700 mil muertes anuales en el mundo.

La producción del fármaco está cargo de científicos de la Facultad de Química y del Instituto de Investigaciones Biomédicas, cuyo desarrollo promete funcionar para otras variantes de cáncer.

Vacuna del cáncer de mama impide que enfermedad regrese, celebran científicos de la UNAM

Mediante la activación del sistema inmune, las vacunas creadas por un equipo científico de la UNAM han demostrado tener la capacidad de curar el cáncer de mama e inhibir otros tipos de esa enfermedad.

UNAM da paso clave hacia una vacuna contra el cáncer de mama (Especial )

Incluso, los ejemplares de laboratorio han presentado la eliminación de la metástasis que producen esos tipos de cáncer y que, en humanos, representa la principal causa de muerte.

Más sorprendente aún, estas vacunas llamadas Bibliotecas de Epítopos Variables (BEVs) demostraron una “memoria inmunológica” que impide que el cáncer de mama vuelva a manifestarse.

Otro punto a destacar es que el costo de la vacuna contra el cáncer de mama sería considerablemente menor a los tratamientos que se aplican en la actualidad, sostuvo Karen Manucharyan, investigador del IIB.

“Otra de sus ventajas es que podrían funcionar para cualquiera de los 220 tipos de cáncer y que su costo sería considerablemente menor a los tratamientos que se aplican actualmente en pacientes, como quimio o radioterapia, así como la inmunoterapia basada en anticuerpos monoclonales, y que alcanzan los 200 mil millones de dólares al año en el mundo” Karen Manucharyan, investigador del Instituto de Investigaciones Biomédicas (IIB).

Al tratarse de una vacuna terapéutica, el activo sirve para casos donde la enfermedad ya está presente, por lo que los científicos están listos para comenzar los ensayos clínicos en humanos, sostuvo Manucharyan.