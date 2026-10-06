La UNAM publicó la convocatoria SUAyED noviembre 2026 para ingresar a licenciaturas en modalidades Abierta y a Distancia durante el ciclo 2026-2027/2.

El registro por internet comenzará el 8 de octubre y terminará el 12 de octubre, mientras el examen presencial se aplicará en noviembre.

Los resultados se publicarán el 9 de diciembre y las personas seleccionadas deberán completar posteriormente la entrega documental, inscripción y demás trámites.

Fechas y etapas de la Convocatoria SUAyED UNAM 2026

La UNAM publicó la convocatoria SUAyED noviembre 2026 para ingresar a licenciaturas en modalidades Abierta y a Distancia. Conoce las fechas del calendario:

Registro por internet: del 8 de octubre desde las 14:00 horas, al 12 de octubre hasta las 19:00 horas.

Pago por derecho a examen: del 8 al 13 de octubre

Aplicación del examen presencia: del 18 al 22 de noviembre de 2026

Resultados del examen: 9 de diciembre de 2026

Entrega documental u obtención de documentación de ingreso: del 18 al 27 de enero de 2027

Inscripción en planteles: del 25 al 29 de enero

Ciclo escolar 2026-2027/2 comenzará el 2 de febrero

Examen (Eduardo Díaz/SDPnoticias)

Requisitos para la Convocatoria SUAyED UNAM 2026

Las personas aspirantes al SUAyED noviembre 2026 deberán leer y aceptar la convocatoria e instructivo, además de completar todos los trámites establecidos dentro de las fechas señaladas.

Para participar, deberán registrarse en línea mediante CASE UNAM, pagar el derecho a examen y cargar fotografía, firma e identificación oficial.

También deberán presentar el examen de selección presencial en la sede, fecha y horario asignados; la universidad no permitirá cambios posteriormente.

Las personas seleccionadas deberán consultar sus resultados, realizar los procedimientos posteriores y, cuando corresponda, cumplir requisitos adicionales establecidos por determinadas licenciaturas.

Finalmente, deberán haber concluido el bachillerato con un promedio mínimo de 7.0 y entregar el certificado original junto con la documentación solicitada.