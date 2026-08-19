Por medio de un comunicado, el Consejo Nacional Agropecuario criticó la investigación antidumping que Estados Unidos aplicó a las fresas mexicanas, al señalar que la medida va contra el T-MEC.

“El Consejo Nacional Agropecuario (CNA) expresa su preocupación y rechazo ante la determinación preliminar afirmativa anunciada por el Departamento de Comercio de Estados Unidos en la investigación antidumping sobre las importaciones de fresa fresca de invierno procedentes de México” Consejo Nacional Agropecuario

Al respecto, el organismo denunció que los criterios de estacionalidad y regionalidad que se invocaron para iniciar la investigación, vulneran las reglas del acuerdo comercial y afectan la competitividad.

Ante el caso, el Consejo Nacional Agropecuario (CNA) llamó al gobierno de México a mantener una postura que defienda el T-MEC, y pidió modernizar los instrumentos nacionales contra la competencia desleal.

Fresas (Especial)

Consejo Nacional Agropecuario acusa violación al T-MEC por cuotas antidumping a fresas mexicanas

El Departamento de Comercio de Estados Unidos impuso medidas preliminares de antidumping en contra de las fresas frescas de invierno que son procedentes de México.

Argumentó que la producción mexicana que se vende en su mercado incurre en supuestas prácticas de competencia desleal en detrimento de los productos locales.

Ante esto, el Consejo Nacional Agropecuario rechazó la decisión emitida en Washington, afirmando que la acusación carece de sustento y daña la relación comercial bilateral.

El organismo denunció que las autoridades estadounidenses evaluaron el mercado con parámetros arbitrarios de estacionalidad y regionalidad que vulneran las normas del T-MEC.

Asimismo, advirtió que aplicar el procedimiento sienta un peligroso precedente técnico que expone a investigaciones similares a otros productos agrícolas perecederos de exportación.

Además, sostuvo que la presencia mexicana en el mercado estadounidense se debe a la productividad y condiciones climáticas de las regiones productoras, rechazando cualquier distorsión de precios.

Consejo Nacional Agropecuario acusa violación al T-MEC por cuotas antidumping a fresas (@CNAgropecuario)

Consejo Nacional Agropecuario acusa violación al T-MEC por cuotas antidumping a fresas (@CNAgropecuario)

Llaman a gobierno de México a modernizar instrumentos de defensa comercial

Al criticar las cuotas antidumping contra la fresa mexicana, el Consejo Nacional Agropecuario advirtió que la medida pone en riesgo millonarias inversiones y empleos de toda la cadena productiva.

Sobre ello, señaló que frenar el comercio de fresas podría generar disrupciones en el abasto, impactando directamente en los precios al consumidor final y encareciendo la canasta alimentaria.

Ante dicho escenario, hizo un llamado al gobierno de México para modernizar la legislación y contar con herramientas de defensa comercial más ágiles contra prácticas desleales.

Resaltó que es necesario que el sector agroalimentario tenga armas para proteger la certeza jurídica e integración de Norteamérica.