Este 29 de mayo de 2026 tras tres días de encuentros concluyó la ronda de conversaciones entre México y la delegación estadounidense de USTR (Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos) para la revisión del T-MEC.

Mediante un video publicado en la red social X, el titular de Economía, Marcelo Ebrard, informó que esta ronda de negociaciones con la USTR, encabezada por Jeffrey Goettman, concluyó con un saldo positivo.

Calificó el ambiente como coordial y constructivo además de revelar los temas que se trataron:

Reglas de origen

Sector automotriz, acero y aluminio

Competencia con países de Asia y otras regiones del mundo.

📣 Mensaje del secretario @m_ebrard tras concluir con saldo positivo la primera ronda formal de la revisión del #TMEC.



🇲🇽🤝🇺🇸 México y EE. UU. avanzan con diálogo cordial en reglas de origen, sector automotriz e integración regional.



📍Próxima ronda: 16 de junio en Washington. pic.twitter.com/jWoxQzBLKR — Economía México (@SE_mx) May 29, 2026

Aunque el funcionario lo calificó como positivo, la agencia Reuters, reveló que Estados Unidos planea sacar ventaja en las reglas de origen, las cuales son fundamentales ya que establecen qué mercancías califican para recibir beneficios arancelarios.

El gobierno estadounidense planteó elevar a 82 por ciento las reglas de origen, con lo que dejaría de ubicarse en 75 por ciento.

Con esta propuesta busca que el 50 por ciento de las partes de los automóviles fabricados en la región sea de origen estadounidense.

Ya hay fecha para la segunda y tercera reunión para la revisión del T-MEC

Marcelo Ebrard, de 66 años de edad, indicó que será el próximo 16 de junio en Washington donde se realice la segunda ronda de negociaciones para la revisión del T-MEC.

Mientras que una tercera ronda para el cierre de puntos pendientes se llevará a cabo el 20 de julio en México.

Por lo que estás quedan de la siguiente manera:

Segunda ronda: 16 de junio en Washington

Tercera ronda: 20 de julio en México

“Ya estamos en el camino para poder lograr esa revisión como está previsto por nuestro Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Canadá” Marcelo Ebrard. Secretario de Economía

En las próximas reuniones se dará continuidad a las reglas de origen así como se hablará de temas de agricultura y condiciones de competencia equitativa, así como se agregarán nuevos puntos conforme avance el proceso.