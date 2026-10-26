La Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin), externó su rechazo a los bloqueos carreteros, haciendo un llamado a privilegiar el diálogo con la Secretaría de Gobernación.

En la reunión del lunes 26 de octubre de 2026, ambas partes acordaron organizar mesas de trabajo para esta semana, tanto a nivel federal como en las entidades, con el fin de revisar las demandas de los transportistas.

Entre las principales solicitudes sobresale la exigencia de triplicar las patrullas en carretera debido al incremento de robos que han sufrido sus compañeros en carretera.

Concamin rechaza los bloqueos carreteros y apuesta por el diálogo con Segob (Especial)

Concamin y Secretaría de Gobernación tendrán mesas de negociación esta semana

Mediante un comunicado, la Secretaría de Gobernación apoyó el llamado de algunas organizaciones de transportistas para evitar bloqueos carreteros, entre ellas:

Cámara Nacional del Autotransporte de Pasaje y Turismo (CANAPAT)

Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos (CONATRAM)

Asociación Nacional de Transporte Privado (ANTP)

Las organizaciones, pertenecientes a la Concamin, señalaron que los bloqueos afectan a la ciudadanía y a la movilidad, por lo que apostaron por el diálogo para atender las demandas del sector.

Como parte del encuentro, ambos concretaron una agenda de trabajo para esta semana, tanto a nivel federal como local, con la participación de Hacienda y Crédito Público (SHCP), SICT, SSPC, STPS y la Guardia Nacional.

CANACAR anuncia paro nacional de transportistas para el 26 de octubre (Cuartoscuro / Francisco Villeda)

Transportistas piden que se tripliquen patrullas y elementos en carretera

Durante la reunión, la Concamin pidió de manera expresa a la Secretaría de Gobernación que se triplique el número de patrullas y elementos en las carreteras para brindar seguridad.

Sus titulares señalaron que esta medida no solo ayudará al sector transporte, sino también a la ciudadanía para evitar delitos como robos y asesinatos a los usuarios de carreteras.

Al mismo tiempo, en las mesas de trabajo de este lunes se abordaron planteamientos en materia de: