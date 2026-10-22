José Ramón López Beltrán intervino en la controversia generada por un video en el que aparecen los comunicadores Vicente Serrano y Nacho Rodríguez durante una fiesta, una publicación que desató críticas en redes sociales por presuntas contradicciones con los principios de austeridad promovidos por la Cuarta Transformación.

“Diviértanse sano y sin excesos. Coman frutas y verduras, y ojo, que abusar del alcohol hace daño. Si toman, no manejen” José Ramón López Beltrán

El hijo mayor del expresidente Andrés Manuel López Obrador consideró que los señalamientos contra Vicente Serrano y Nacho Rodríguez carecen de fundamento mientras no exista evidencia del uso de recursos públicos.

Asimismo, José Ramón López Beltrán cuestionó los comentarios dirigidos contra las mujeres que aparecen en el video y los calificó como expresiones machistas y misóginas.

José Ramón López Beltrán se pronuncia sobre video de Vicente Serrano y Nacho Rodríguez

El periodista Joaquín López-Dóriga difundió un video en el que se muestran los momentos de una fiesta en la que estuvieron presentes los youtubers, Vicente Serrano y Nacho Rodríguez.

La grabación ha estado polémica y críticas contra ambos, debido a que se les señala de no apegarse a la austeridad que profesa el movimiento de la 4T, ante lo cual José Ramón López Beltrán dio su opinión.

En su mensaje, José Ramón López Beltrán señaló que las críticas por faltas a la austeridad solo caben si se llega a comprobar que para la fiesta, Vicente Serrano y Nacho Rodríguez usaron dinero público.

“Se puede criticar que no cuadre con su discurso de austeridad, pero nadie ha probado que se pagara con dinero público” José Ramón López Beltrán

En ese sentido, refirió que si se evidencie que tienen acceso a recursos públicos, ambos tienen que dar la cara, pero mientras no sea así, solo se les está criticando por bailar y brindar.

Asimismo, apuntó que el tema de la austeridad aplica únicamente para asuntos de dinero público y quien está en cargos de poder, pues “se juzga lo que haces con el poder, no cómo te diviertes”.

José Ramón López Beltrán sobre polémica de Vicente Serrano y Nacho Rodríguez (@_JRLB_/X)

José Ramón López Beltrán lamenta comentarios misóginos

Al emitir su opinión sobre la polémica de Vicente Serrano y Nacho Rodríguez, José Ramón López Beltrán también lamentó el discurso misógino que se ha generado alrededor del mismo tema.

Sobre el punto, calificó como “grave” que en redes sociales se hable de forma violenta sobre las mujeres que aparecen bailando junto a los comunicadores en el video en cuestión.

“Lo grave es cómo hablan de las mujeres del video. Nadie sabe quiénes son, y ya les inventaron una historia” José Ramón López Beltrán

Al resaltar que no se conoce la identidad de las mujeres, destacó que se han inventando historias en torno a ellas cuando su único delito es aparecer bailando, lo que dijo, es una suposición machista.

Incluso, sentenció que mencionar a las mujeres para pegarle a alguien en política, es reducir su posición a la de un objeto, cuando destacó, merecen respeto por sobre todos los prejuicios.