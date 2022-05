¿Quién es Vicente Serrano, la víctima de una agresión cometida por Héctor Suárez Gomís? El youtuber y simpatizante de AMLO tomó medidas legales contra el actor.

El miércoles 4 de mayo de 2022, el periodista Vicente Serrano denunció a través de Twitter una agresión cometida porHéctor Suárez, el comediante de 53 años de edad hijo único de Héctor Suárez Hernández y Pepita Gomís.

Conforme lo expuesto por el youtuber, Héctor Suárez Gomís rompió sus lentes después de tratar de propiciar una pelea física entre los dos, declaración que el actor corroboró.

¿Qué le pasó al youtuber Vicente Serrano?

Según lo señalado por el youtuber del canal Sin Censura, al llegar al restaurante Suntory de plaza Artz Pedregal, Héctor Suárez Gomís trató de propiciar una pelea entre los dos.

En el lugar el actor enfrentó a Vicente Serrano con manotazos y rozamientos con su torso, y le aseguró que le iba a “romper su madre” , para después romper sus anteojos mientras los usaba.

A continuación, Vicente Serrano se auxilió de la seguridad del restaurante Suntory y de la plaza Artz Pedregal; posteriormente levantó una denuncia contra Héctor Suárez Gomís ante las autoridades de la CDMX.

Luego de la denuncia, Vicente Serrano y su abogado declararon que la fiscalía otorgó a Héctor Suárez algunas medidas cautelares , entre ellas:

No acercarse ni agredir a Vicente Serrano

No hacer señalamiento en redes sociales sobre lo ocurrido

Además, se buscó la solución mediante un acuerdo reparatorio que establece para Héctor Suárez Gomís:

Ofrecer una disculpa pública

Comprar los lentes rotos

Ir a terapia para manejar su ira

Hace unas horas, Vicente Serrano manifestó que continuará con el proceso legal y que llegará hasta las últimas consecuencias en contra de Héctor Suárez Gomís.

Pero ¿Quién es Vicente Serrano?

Vicente Serrano nació en Navojoa, una pequeña ciudad agrícola al sur del fronterizo estado de Sonora en México.

Vicente Serrano estudió en el Santa Ana College y comenzó su carrera en el canal 22 de Los Ángeles.

A partir de ese momento el periodista ha estado presente en diferentes medios, entre ellos:

Univision de Los Ángeles

Univision Arizona

Telemundo Chicago

La Octava

Actualmente se encarga del contenido de su canal de YouTube Sin Censura Media, donde tiene más de un millón 600 mil seguidores.

A sus 44 años de edad describe su espacio en la plataforma digital como un sitio donde se “informa cosas que a los chayoteros no les interesa, no se atreven o no les conviene porque no van a morder la mano que les da de tragar”.