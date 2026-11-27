La Cofepris emitió diversas alertas sanitarias por la falsificación, adulteración y comercialización ilegal de productos que podrían representar un riesgo para la salud de los consumidores en México como:

Ozempic

Saxenda

OFEV (Nintedanib) en cápsulas

Duvalín Untable

Entre los productos señalados por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), se encuentran medicamentos para tratamientos específicos y un alimento de consumo popular, por lo que la autoridad pidió evitar su compra y verificar su autenticidad antes de utilizarlos.

Cofepris alerta por productos falsificados: Ozempic, Saxenda, Duvalín y más (@COFEPRIS / X)

Cofepris alerta por Ozempic y Saxenda falsificados

Cofepris identificó versiones falsificadas de los medicamentos Ozempic® y Saxenda®, ambos medicamentos de Novo Nordisk, así como la comercialización ilegal de semaglutida genérica sin registro sanitario en México.

Estos productos, tal y como señala el comunicado de Cofepris, se presentan como soluciones inyectables en plumas precargadas.

Asimismo, Cofepris advirtió sobre la comercialización ilegal de OFEV® (Nintedanib) en cápsulas, además de la falsificación de Duvalín Untable sabor vainilla y avellana, presentación de 900 gramos que dejó de fabricarse en septiembre de 2021.

Ozempic (Novo Nordisk A/S)

Filatil también está entre los productos falsificados

Otra alerta de la Cofepris corresponde a Filatil® (Filgrastim) 300 µg/mL, solución inyectable que se identificó como falsificado el lote 8515240918, con fecha de caducidad del 18 de septiembre de 2026, el cual no fue fabricado por PROBIOMED.

Ante estas irregularidades, Cofepris recomienda no adquirir, consumir ni utilizar los productos señalados, evitar establecimientos informales y sitios de dudosa procedencia, y presentar una denuncia sanitaria si se identifica su comercialización.

Para recibir orientación de la Cofepris, la ciudadanía puede comunicarse al 079, disponible las 24 horas, los 365 días del año y si se utilizaron los medicamentos y aparecen reacciones adversas, se recomienda consultar a un médico y reportarlas mediante VigiRam o al correo farmacovigilancia@cofepris.gob.mx.