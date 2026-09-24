La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), de la Secretaría de Salud, integró sus servicios al Centro de Contacto 079, a cargo de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT).

La línea estará disponible las 24 horas, los 365 días del año, en todo el territorio nacional, con el objetivo de facilitar la atención ciudadana y ofrecer información sobre trámites y servicios de la autoridad sanitaria.

Cofepris habilita línea 079 para resolver dudas y recibir quejas sobre trámites. (cortesía )

Línea 079 brindará orientación sobre trámites y servicios de Cofepris

El servicio será operado por un equipo de agentes, abogadas, abogados y médicos, quienes proporcionarán información relacionada con requisitos, horarios, costos, plazos, ubicación y disponibilidad de los trámites y servicios de Cofepris.

A través de la marcación corta 079, las personas también podrán recibir información y asesoría sobre las alertas sanitarias que emita la autoridad. La línea permitirá solicitar orientación sobre requisitos, costos, plazos y módulos de atención, así como recibir acompañamiento durante los trámites.

Cofepris habilita línea 079 para resolver dudas y recibir quejas sobre trámites. (cortesía )

079 recibirá quejas y denuncias por irregularidades

El Centro de Contacto 079 también recibirá quejas y denuncias relacionadas con irregularidades, condicionamiento de la atención o prácticas indebidas en trámites y servicios por parte del personal de Cofepris.

De acuerdo con la información proporcionada por la comisión, los reportes serán confidenciales y recibirán seguimiento. Esto permitirá reforzar la vigilancia sobre la calidad de los servicios que se ofrecen a la ciudadanía.

El Centro de Contacto 079 también cuenta con atención mediante WhatsApp en el número 55 2230 2128.

Para quienes se encuentran en el extranjero, están disponibles los siguientes números:

Estados Unidos: 855 286 6755.

855 286 6755. Canadá: 833 441 6060.

833 441 6060. Otros países: +52 55 2230 2101.

De acuerdo con Cofepris, anualmente se reciben más de 80 mil llamadas relacionadas con servicios y trámites, por lo que la incorporación al 079 busca ampliar las opciones de atención directa y facilitar la resolución de dudas y la orientación a la ciudadanía.