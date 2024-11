Recientemente, el medicamento de nombre Ozempic se ha vuelto tendencia, pues personalidades del espectáculo y tecnología lo usan como método para bajar de peso.

No obstante, el Ozempic no es propiamente un medicamento para el control de peso, si no uno que es recomendado para personas con diabetes tipo 2.

Pues ayuda a mejorar la glucosa en los pacientes, además de reducir riesgos de eventos cardiovasculares en personas con la mencionada enfermedad.

Sin embargo, dada la promoción que han hecho varios famosos, se tiene la creencia actual de que es un método para bajar de peso sin hacer ejercicio o seguir una dieta.

¿Es malo tomar Ozempic? Estos son los efectos secundarios

Hay que mencionar que el mismo laboratorio que desarrolla Ozempic menciona que desconoce si su medicamento funciona en escenarios fuera del tratamiento de la diabetes tipo 2.

Asimismo, aclaran que tampoco saben si Ozempic puede administrarse a menores de edad sin riesgos.

No obstante, advierten claramente cuáles son los posibles efectos secundarios:

Tumores en la tiroides

Inflamación del páncreas

Problemas en la vista

Hipoglucemia

Insuficiencia renal

Problemas en la vesícula

Reacciones alérgicas como hinchazón en el rostro, sarpullido, problemas para respirar o mareos

Por lo que se recomienda que se tenga asesoría médica especializada antes de consumir el fármaco, sobretodo porque se trata de un medicamento controlado.

Ozempic está agotado en Estados Unidos

A pesar de las contraindicaciones que tiene, Ozempic ha sido comprado por una gran cantidad de personas en Estados Unidos, al grado de que está agotado en ese país.

Aunque es un medicamento controlado, muchas personas han encontrado la manera de que se les recete Ozempic como método para bajar de peso.

De ahí que la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA por sus siglas en inglés) señale que desde mediados de 2024 hay un desabasto general del fármaco .

Por lo que nutriólogos y médicos en general han pedido a la gente que deje de consumir Ozempic para bajar de peso, pues los riesgos son altos.

Además de estar afectando el tratamiento de pacientes que sí lo necesitan.

