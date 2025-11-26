Xiomara Castro, presidenta de Honduras, reveló los puntos clave que se trataron en la reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum, que se realizó el pasado 25 de noviembre en Palacio Nacional en la Ciudad de México (CDMX).

Minutos antes del encuentro, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo tener una buena relación de amistad con Xiomara Castro y celebró la relación bilateral que existe entre México y Honduras; te damos los detalles.

Palacio Nacional fue sede de una reunión privada entre Claudia Sheinbaum y Xiomara Castro (Especial)

Estos son los puntos claves de la reunión entre Claudia Sheinbaum y Xiomara Castro en México

A través de redes sociales, Xiomara Castro agradeció a Claudia Sheinbaum por recibirla en México, quien reconoció el compromiso que tiene el gobierno de Honduras por las causas sociales y el bienestar del pueblo.

Xiomara Castro señaló que se está trabajando en una “alianza humana y estratégica entre México y Honduras” para tratar varios puntos, que fueron centrales en la reunión con Claudia Sheinbaum; estos son:

Migración

Energía

Desarrollo social

Por otra parte, Xiomara Castro se habría comprometido a garantizar una jornada libre y transparente en las próximas elecciones presidenciales de Honduras, que se realizarán el domingo 30 de noviembre.