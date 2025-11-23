La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, respondió que “No más” a quienes quieren regresar al régimen de corrupción, pues aseguró que esos tiempos han quedado atrás.

De igual manera, Claudia Sheinbaum recordó que Morena no llegó al gobierno por imposición de una élite, ya que fue el pueblo de México quien decidió en las elecciones de 2018, 2024 y del Poder Judicial en 2025.

Así lo sostuvo desde un evento organizado en la Mixteca, Oaxaca, donde se llevó a cabo la presentación del Plan General Lázaro Cárdenas que buscará mejorar la infraestructura carretera de esa zona.

Claudia Sheinbaum responde a quienes quieren regresar al régimen de corrupción: “No más” (Presidencia)

“México camina por el rumbo de la 4T”; Claudia Sheinbaum rechaza a quienes quieren volver al regimen

Desde Oaxaca, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que, aunque hay algunos pocos" que quieren regresar al régimen de corrupción y privilegios, eso ya no será más debido a que “México camina por el rumbo de la 4T”.

“¿Qué le decimos al que quiere regresar al régimen de corrupción y privilegios? ¡No más! México camina por el rumbo de la Cuarta Transformación de la Vida Pública de México”

Claudia Sheinbaum también señaló que su gobierno no cambiará su postura en favor del pueblo de México, asegurando que el dinero del pueblo es del pueblo, nunca más de los privilegiados.

Asimismo, reiteró que ella y su gobierno, al haber sido elegidos por el pueblo, “nunca van a traicionar al pueblo de México”.

Más aún, Claudia Sheinbaum dijo que su gobierno basado en el “Humanismo Mexicano” seguirá con sus tres principios intactos: