Kenia López Rabadán, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, hizo un llamado a la unidad y reconocimiento a los mexicanos que trabajan todos los días y pagan sus impuestos.

Durante una conferencia de prensa, Kenia López Rabadán aseguró que la división no le hace bien a México, por lo que llamó a la unidad del pueblo mexicano para poder crear un país donde todos sean felices.

Kenia López Rabadán, diputada del PAN (Captura de pantalla)

Kenia López Rabadán hace un llamado a la unidad y al respeto; reconoce a los mexicanos que pagan impuestos

Tras participar en la conmemoración de la Revolución Mexicana, la diputada Kenia López Rabadán ofreció una conferencia de prensa, donde hizo un llamado a la unidad y al respeto para crear un México seguro.

“No puede haber blanco y negro”. Kenia López Rabadán, diputada del PAN

Kenia López Rabadán dijo que todas las dependencias y los tres poderes de gobierno deben mantenerse unidos para que juntos se pueda construir un México seguro y en paz, más allá de los partidos.

“Que se deje de dividir, que se deje de señalar, que se deje de estigmatizar”. Kenia López Rabadán, diputada del PAN

La diputada Kenia López Rabadán reconoció a los mexicanos que pagan sus impuestos, y dijo que por ellos, los servidores públicos tienen que trabajar todos los días para crear un país donde todos puedan ser felices.