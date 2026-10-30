Claudia Sheinbaum, presidenta de México, se lanzó contra el expresidente Ernesto Zedillo, a quien acusó de pactar con Estados Unidos la llegada de Vicente Fox al poder en el año 2000.

La respuesta de la presidenta se dio en el marco de la muerte de Cuauhtémoc Cárdenas y la reacción de Zedillo al decir que hoy se vive una “autocracia electoral”.

“Ayer Zedillo saca una publicación que dice vivimos la autocracia electoral… ¿Cómo se atreve cuando él negocia con Estados Unidos la llegada de Fox a la presidencia de la república, en contra la voluntad popular?… cuando fue parte de esos fraudes electorales, particularmente del 88… él fue parte del gabinete de Salinas de Gortari…” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Durante su conferencia mañanera de este 30 de octubre, Claudia Sheinbaum dijo que Ernesto Zedillo fue parte del fraude electoral de 1988 cuando era parte del gabinete de Carlos Salinas de Gortari.

Zedillo afirma que gobierno debilita instituciones electorales; Sheinbaum responde en la mañanera

Ernesto Zedillo se lanzó nuevamente contra el Gobierno de México al decir que debilita las instituciones electorales y los contrapesos al poder.

El expresidente emanado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), advirtió sobre la participación del crimen organizado en las elecciones, del uso de recursos públicos y la existencia de un Tribunal Electoral controlado por el gobierno, lo que causó la molestia de Claudia Sheinbaum en la mañanera.

Zedillo cuestionó la preservación de la democracia y las garantías de imparcialidad en las elecciones 2027, durante un foro de la revista Letras Libres en Madrid, España.

“Si hacemos la verificación de los atributos que debe tener una democracia, creo que desgraciadamente nuestro país no los tiene… van a celebrar elecciones porque viene una autocracia electoral… son elecciones, que, para propósitos prácticos, va a organizar el gobierno…” Ernesto Zedillo, expresidente de México

Sheinbaum se lanza contra intelectuales por abandonar a Cuauhtémoc Cárdenas

Claudia Sheinbaum también se lanzó contra intelectuales como Héctor Aguilar Camín, Enrique Krauze y José Woldenberg al decir que en el fraude electoral de 1988 se desligaron de Cuauhtémoc Cárdenas y posteriormente fueron cercanos a Carlos Salinas de Gortari.

Sheinbaum dijo que traicionaron un movimiento ciudadano para apoyar a Carlos Salinas de Gortari y al neoliberalismo.

Igualmente dijo que ellos pertenecen al grupo de quienes actualmente hablan mal del gobierno de México.