La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, recibió en Palacio Nacional a Margarita Arévalo y Enrique Semo.

La reunión se llevó a cabo en uno de los salones de Palacio Nacional, en la Ciudad de México (CDMX), en la que también estuvo presente Jesús María Tarriba, esposo de la presidenta Sheinbaum.

Claudia Sheinbaum se reúne con los intelectuales Margarita Arévalo y Enrique Semo

A través de sus redes sociales, Claudia Sheinbaum compartió que la tarde de este viernes recibió en Palacio Nacional a los intelectuales Margarita Arévalo y Enrique Semo.

La presidenta calificó el encuentro de hoy como una "extraordinaria conversación“, además de compartir una fotografía junto a su esposo y ambos intelectuales durante dicha reunión.

Claudia Sheinbaum destacó el aporte que han realizado el historiador Enrique Semo y Margarita Arévalo, toda vez que manifestó en su mensaje que son dos personas a las que "siempre hay que escuchar“.

Cabe señalar que el también escritor e investigador Enrique Semo es conocido por su pensamiento crítico de izquierda, por lo que se ha identificado con el movimiento de la llamada Cuarta Transformación (4T).

En tanto, la académica Margarita Arévalo destaca por sus aportes a la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), conocida también por ser hermana del actual presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo.