La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, cerró su gira del fin de semana por Guanajuato con un evento donde le entregaron el bastón de mando único por los pueblos chichimeca y otomí.

Con la presentación de los Planes de Justicia, fue que Claudia Sheinbaum también recibió la bendición de los cuatro vientos por los pueblos indígenas de la región.

Claudia Sheinbaum recibe bastón de mando único en Guanajuato

Para el cierre de la gira que la presidenta de México tuvo en Guanajuato, el 18 de enero la hicieron acreedora al bastón de mando único y la bendición de los cuatro vientos por pueblos indígenas de la región.

La visita de Claudia Sheinbaum a Guanajuato tuvo la reunión de los pueblos chichimeca y otomí del Noreste de Guanajuato y el Semidesierto de Querétaro, donde fue recibida con una gran ceremonia.

El evento protagonizado por integrantes de los pueblos indígenas engalanó a la presidenta de México a quien decidieron darle el bastón de mando único cuyo símbolo es entregado como muestra de autoridad política, pero también espiritual.

La entrega de este bastón de mando que fue por Magdalena Ramírez, presidenta del grupo, también es muestra del respaldo y la confianza que los pueblos indígenas tienen hacia la presidenta.

Por otra parte, en la ceremonia antes de iniciar el evento de Planes de Justicia, Maximino Ortiz Estrada, consejero de los pueblos, también realizó la bendición a Claudia Sheinbaum con los cuatro vientos mencionando la protección que brindan “los ancestros”.

Asimismo, le compartió que esta bendición es una “purificación” que con el humo ayuda a la protección de “malos aires” que la puedan rodear.

Claudia Sheinbaum entrega documentos agrarios en Guanajuato

La presencia de Claudia Sheinbaum en Guanajuato terminó con el bastón de mando y la bendición de los cuatro vientos, además entregó documentos al ejido de Nuevo Cruz del Palmar.

La presidenta hizo la entrega de documentos agrarios informando que esto pone fin al “conflicto de más de 80 años” por el territorio de la región.