Claudia Sheinbaum, candidata a la Presidencia de México por la Coalición “Sigamos Haciendo Historia” (Morena-PT-PVEM), mandó un contundente mensaje de condena ante la aprobación de la Ley SB4 de Texas.

Desde Reynosa, Tamaulipas, la candidata calificó esta moción como “violatoria de los derechos humanos” por ser discriminatoria e inútil ante la crisis migratoria.

En opinión de Claudia Sheinbaum, los recursos destinados a promover la guerra en el mundo deberían ser usados para invertir y apoyar a las personas que tienen necesidad.

“La ley SB4 es violatoria de los derechos humanos, discriminatoria y no va a resolver nada, solo va a generar abusos’' Claudia Sheinbaum

La ley SB4 de Texas fue aprobada por la Corte Suprema de Estados Unidos y permitirá que policiales locales y estatales puedan detener a cualquier persona sospechosa de cruzar la frontera de manera ilegal.

Claudia Sheinbaum (Cuartoscuro / Martín Zetina)

Claudia Sheinbaum apuesta por soluciones humanistas en lugar de la criminalización por la ley SB4 de Texas

Ante miles de simpatizantes, Claudia Sheinbaum expresó que para resolver el tema migratorio no se debería de tratar impulsar iniciativas que discriminan a personas que dejan sus lugares de nacimiento.

En su explicación sostuvo que la mayoría de las persona no migran por gusto, sino por necesidad, motivo por el que se debe tener más inversión en estas zonas.

La candidata agregó que para atender el problema migratorio es necesario proponer soluciones humanistas a través de la Cooperación para el Desarrollo, ello mediante la inversión de apoyos.

Claudia Sheinbaum destacó que siempre defenderá a las y los mexicanos que se encuentren en territorio estadunidense, e insistió que se debe atender el problema de fondo, siguiendo las causas, en lugar de destinar dinero a guerras.

Frente a habitantes de Reynosa, Tamaulipas, subrayó que México tendrá una relación de amistad y de iguales con Estados Unidos, puesto que resaltó que es el trabajo de los mexicanos y mexicanas mantener a ambas naciones.

“Baste reconocer que el 40% de la población en ese estado es de origen latino. Hacemos un reclamo sobre esta injusta decisión. Siempre levantaremos nuestra voz en defensa de las y los mexicanos del otro lado de la frontera, que en buena parte sostienen la economía Texas” Claudia Sheinbaum

El día de hoy la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos hace válida la Ley SB4 de Texas que permite a cualquier oficial de ese estado, detener a cualquier persona “sospechosa” de entrar sin documentos. Esto significa la criminalización no solo de migrantes sino de cualquier… — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) March 20, 2024

Claudia Sheinbaum presenta algunos de sus 100 puntos de su Proyecto de Nación desde Tamaulipas

Claudia Sheinbaum aseguró que seguirá gobernando con los principios de no robar, no mentir, y no traicionar al pueblo, pues aseveró que “el dinero es del pueblo para el pueblo de eso se trata la Transformación’'.

Al respecto, expuso algunos de los 100 puntos de su Proyecto de Nación que benefician a buena parte de la población.

Entre los apoyos enunciados destacaron:

Pensión universal para mujeres de 60 a 64 años

Becas para estudiantes de nivel básico

Distribución de los medicamentos a través del IMSS-Bienestar

Construcción de más de 500 mil viviendas

¿Cómo van Xóchitl Gálvez rumbo a las elecciones 2024?

El posicionamiento de Xóchitl Gálvez rumbo a las elecciones 2024 se mide en la encuesta MetricsMX, la cual sitúa a la candidata de la coalición entre Morena, PT y Partido Verde Ecologista de México con más de 40 puntos de ventaja respecto a la candidata de oposición.

Los resultados de la encuesta MetricsMX del 1 de marzo de 2024 son:

Claudia Sheinbaum: 61.0%

Xóchitl Gálvez: 20.0%

Jorge Álvarez Máynez: 4.4%

Encuesta MetricsMx al 1 marzo 2024 (Eduardo Díaz)

Lo que necesitas saber de las elecciones México 2024

Durante las elecciones 2024, organizadas por el Instituto Nacional Electoral (INE), estarán en juego 629 cargos a nivel federal y 19 mil 738 a nivel local.

A nivel federal se competirá por los siguientes puestos:

Presidencia de la República

500 puestos en la Cámara de Diputados

128 escaños en la Cámara de Senadores

Mientras que a nivel local, se definirán las gubernaturas y jefatura de Gobierno de las siguientes entidades en las elecciones 2024:

Ciudad de México (CDMX)

Guanajuato

Chiapas

Tabasco

Jalisco

Veracruz

Yucatán

Puebla

Morelos

De acuerdo con el INE, se cuenta con un padrón electoral de 99 millones 754 mil 112 ciudadanos y ciudadanos, de los cuáles 97 millones 782 mil 429 están inscritos en la lista nominal, con credencial para votar vigente.