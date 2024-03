La candidata presidencial Xóchitl Gálvez Ruiz reaccionó a la encuesta del periódico Reforma que la coloca 22 puntos abajo de su contrincante Claudia Sheinbaum rumbo a las elecciones 2024 del próximo 2 de junio.

Xóchitl Gálvez, quien es abanderada de la coalición PAN-PRI-PRD, pidió a la población “no comer ansias”, pues señaló que la contienda por la silla presidencial apenas comenzó.

Y es que con los 24 puntos de diferencia de desventaja respecto a la candidata del partido en el poder que reporta la más reciente encuesta de Reforma, las reacciones no se hicieron esperar y hubo más de uno que aseguró que “este arroz ya se coció”.

Sin embargo, se dirigió a sus detractores y refirió que si para ellos la elección presidencial se define mediante encuestas, entonces mejor que le entreguen de una vez la banda presidencial a Claudia Sheinbaum y así “dejamos de gastar dinero”.

“Ahí voy, no coman ansias, esto apenas empezó. Si esa va a ser la forma de elegir a una candidata, entonces entréguenle la banda presidencial con una encuesta y dejamos de gastar dinero”

Al respecto, apuntó que la mencionada encuesta fue levantada del 6 al 12 de marzo y señaló que apenas ahora “todavía mi campaña empieza a permear lo suficiente”.

Sostuvo que los que piensan que la encuesta de Reforma la deprimiría no la conocen: “soy cabrona, soy entrona, soy echada para adelante. Esta la vamos a ganar, porque el país se cae a pedazos, así como las plataformas petroleras”, agregó.

La candidata de ‘Fuerza y Corazón por México’, Xóchitl Gálvez, consideró que a los mexicanos “no les gusta la mala vida”, por lo que cree que no ganará Claudia Sheinbaum tras el sexenio de Andres Manuel Lopez Obrador (AMLO).

Desde su conferencia de prensa de hoy 19 de marzo, Gálvez Ruiz recordó que ya ha garantizado que se mantendrán los programas sociales impulsados por la llamada 4T, así como que habrá un nuevo seguro popular, becas para jóvenes y que no le dará abrazos a los delincuentes “como la señora Sheinbaum”, por ello refirió que si gana la morenista es porque a México “le gusta la mala vida”.

“Hay que ser que te guste la mala vida. Si ya les garaticé que no se les van a quitar los programas sociales y que van a tener el nuevo seguro popular, que van a tener apoyos sus hijos para que puedan estudiar. Si ya les garanticé que sí voy a enfrentar a delincuentes y no les voy a dar abrazos como la señora Sheinbaum... pues no creo que a los mexicanos les guste la mala vida”

Xóchitl Gálvez