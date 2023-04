Claudia Sheinbaum pidió a integrantes del Partido Acción Nacional (PAN) “no ver” las conferencias mañaneras de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), si tanto les molestan.

Este llamado se suma al hecho en la mañanera del 10 de abril, donde el presidente aseguró que sus conferencias no se van a detener a pesar de que la oposición quiere prohibirlas.

Esto luego de que el PAN en la Cámara de Diputados anunció una propuesta de reforma electoral para prohibir las mañaneras de AMLO durante la veda electoral.

Claudia Sheinbaum aseguró que el PAN solo busca atacar y resaltó que “su motivo de vida” es estar en contra del presidente AMLO y de la Cuarta Transformación.

Asimismo, calificó como un absurdo que quieran prohibir las conferencias mañaneras de AMLO, por lo que los exhortó a dejar de verlas “si tanto les molestan”.

Sin embargo, Claudia Sheinbaum les pidió respetar el derecho de todos aquellos que busquen ser informados mediante las conferencias matutinas del presidente

“Imagínense lo absurdo de querer quitar las mañaneras, o sea, pues que no las vean, si tanto les molestan que no vean las mañaneras pero que permitan que quien quiera informarse a través de la mañanera pues que se informen”

Claudia Sheinbaum aseguró que el PAN solo busca “generar alguna nota” para que se hable de ellos porque no tienen ninguna propuesta para competir con el movimiento encabezado por el gobierno actual.

Además, reiteró que lo único que busca el PAN y los partidos de oposición es “regresar al pasado”, por lo que sólo pueden buscar motivos para estar en contra del presidente.

“A lo único que se dedican es a criticar, a generar alguna nota. A ver ¿Por qué no hablan de otras cosas del país? puro en contra, en contra, en contra, en contra. Ese es su motivo de vida, estar contra el presidente López Obrador, estar contra la Cuarta Transformación. no han hecho una sola propuesta porque en realidad no la tienen, porque su propuesta es regresar al pasado”

Claudia Sheinbaum